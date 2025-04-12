Специальные предупреждения

Злокачественный нейролептический синдром.

Как и при применении других нейролептиков, возможно развитие злокачественного нейролептического синдрома, который может привести к летальному исходу, характеризуется гипертермией, ригидностью мышц, дисфункцией периферической нервной системы, нарушением сознания, повышением уровня КФК. При развитии гипертермии, особенно при применении высоких доз, все антипсихотические препараты необходимо отменить.

Удлинение интервала QT.

Солекс® может вызвать дозозависимое удлинение интервала QT на ЭКГ, что повышает риск появления серьезных желудочковых аритмий, таких как torsades de pointes.

Риск появления серьезных желудочковых аритмий повышается при брадикардии, гипокалиемии, в случае врожденного или приобретенного удлиненного интервала QT (комбинация с препаратами, увеличивающими интервал QТ) (см. раздел «Побочные реакции»).

Если клиническая ситуация позволяет, до применения препарата рекомендуется убедиться в отсутствии факторов, которые могут способствовать развитию этого нарушения ритма, таких как, например:

брадикардия менее 55 уд/мин;

нарушение баланса электролитов, в частности гипокалиемия;

врожденный удлиненный интервал QТ;

применение препаратов, способных вызывать выраженную брадикардию (< 55 уд/мин), гипокалиемию, снижение сердечной проводимости или удлинение интервала QT (см. раздел «Противопоказания»).

Больным, которым необходимо длительное лечение нейролептиками, до начала лечения нужно сделать ЭКГ.

Мозговой инсульт.

В рандомизированных плацебо-контролируемых клинических исследованиях с участием пациентов пожилого возраста с деменцией, которых лечили некоторыми атипичными антипсихотиками, наблюдался повышенный по сравнению с плацебо риск развития мозгового инсульта.

Механизм, лежащий в основе такого повышенного риска, неизвестен. Нельзя исключить наличие повышенного риска, связанного с другими антипсихотическими средствами, и наличие риска для других популяций пациентов. Больным с фактором риска инсульта головного мозга этот препарат следует применять с осторожностью.

Пациенты пожилого возраста с деменцией.

Риск летального исхода возрастает у пациентов пожилого возраста, страдающих психозом, связанным с деменцией, и принимающих антипсихотические средства.

Анализ 17 плацебо-контролируемых клинических исследований (средняя продолжительность — 10 недель), проведенных среди пациентов, принимавших преимущественно атипичные антипсихотические средства, показал, что по сравнению с плацебо у больных, лечившихся этими препаратами, риск летального исхода повысился в 1,6–1,7 раза.

После лечения, продолжавшегося в среднем 10 недель, риск летального исхода составлял 4,5% у больных, получавших лечение по сравнению с 2,6% в группе плацебо.

Хотя причины летального исхода во время клинических исследований, проводившихся с атипичными антипсихотическими средствами, были разными, большинство летальных случаев были либо по кардиоваскулярным (например, сердечная недостаточность, внезапная летальный исход), либо по инфекционным (например, пневмония) причинам.

Эпидемиологические исследования показывают, что традиционные антипсихотические средства могут повышать летальность, как и в случае приема атипичных антипсихотических средств.

Соответствующая роль антипсихотических средств и индивидуальных особенностей больного в повышении летальности при эпидемиологических исследованиях осталась неизвестной. Солекс® не имеет лицензии на лечение расстройств поведения, связанных с деменцией.

Венозные тромбоэмболии.

При применении антипсихотических средств были зарегистрированы случаи венозной тромбоэмболии (ВТЭ), иногда с летальным исходом. Поскольку у больных, которые лечатся антипсихотическими средствами, часто присутствуют приобретенные факторы риска ВТЭ, то, прежде чем начать лечение препаратом Солекс® или на фоне такого лечения, следует выявить возможные факторы риска ВТЭ и принять превентивные меры (см. раздел «Побочные реакции»).

Гипергликемия/метаболический синдром.

Сообщалось о случаях гипергликемии у пациентов, лечившихся некоторыми антипсихотическими препаратами, в т.ч. амисульпридом (см. раздел «Побочные реакции»).

Необходимо проводить клинический и лабораторный мониторинг в соответствии с действующими рекомендациями у пациентов, получающих лечение препаратом Солекс®. Особое внимание следует уделить пациентам с сахарным диабетом или с факторами развития диабета.

Судороги.

Амисульприд может снижать судорожный порог. Поэтому пациенты с судорогами в анамнезе требуют тщательного мониторинга при терапии амисульпридом.

Особые группы пациентов.

Поскольку амисульприд выводится почками, для пациентов с почечной недостаточностью дозу следует уменьшить или рассмотреть возможность другого лечения (см. раздел «Способ применения и дозы»). Нет данных относительно пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (см. раздел «Способ применения и дозы»).

Как и другие антипсихотические средства, амисульприд нужно применять с осторожностью пациентам пожилого возраста из-за возможного риска седации и артериальной гипотензии. Может также потребоваться снижение дозы из-за почечной недостаточности.

Как и с другими антидопаминергическими средствами, необходимо соблюдать осторожность, назначая амисульприд пациентам с болезнью Паркинсона, поскольку он может вызвать ухудшение болезни. Амисульприд следует применять только при невозможности избежать лечения нейролептиками.

Синдром отмены.

Симптомы отмены описаны после резкой отмены высоких доз антипсихотических препаратов, включая тошноту, рвоту и бессонница, очень редко описывались после внезапного прекращения приема высоких доз антипсихотических препаратов. Также могут возникать рецидивы психотических симптомов. Сообщалось о возникновении непроизвольных двигательных расстройств (таких как акатизия, дистония и дискинезия) при применении амисульприда. В связи с этим целесообразным является постепенная отмена амисульприда.

Не рекомендуется применять этот препарат в сочетании с алкоголем, допаминергическими противопаркинсоническими средствами, противопаразитарными средствами, которые способны провоцировать torsades de pointes; с метадоном, леводопой, другими нейролептиками или препаратами, которые способны провоцировать torsades de pointes (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).

Гиперпролактинемия. Амисульприд может увеличивать уровень пролактина (см. раздел «Побочные реакции»). Пациенты с гиперпролактинемией и/или потенциально пролактинзависимой опухолью должны находиться под тщательным наблюдением во время лечения амисульпридом (см. раздел «Противопоказания»).

Предупреждения, связанные с вспомогательными веществами.

Это лекарственное средство содержит лактозу. Пациентам с редкими наследственными нарушениями как непереносимость галактозы (галактоземия), дефицит лактазы или синдром нарушения абсорбции глюкозы или галактозы не следует принимать этот препарат.

Рак молочной железы.

Солекс® может повышать уровень пролактина. В связи с этим назначать амисульприд пациентам с наличием рака молочной железы в личном или семейном анамнезе нужно с осторожностью, а при терапии данным лекарственным средством необходимо тщательное наблюдение.

Доброкачественная опухоль гипофиза.

Амисульприд может повысить уровень пролактина. Случаи доброкачественных опухолей гипофиза, таких как пролактинома, наблюдали во время терапии амисульпридом (см. раздел «Побочные реакции»). В случае очень высокого уровня пролактина или клинических признаков опухоли гипофиза (таких как дефект поля зрения и головная боль) следует проводить визуализацию гипофиза. Если диагноз опухоли гипофиза подтвержден, лечение амисульпридом необходимо прекратить (см. раздел «Противопоказания»).

Другие.

При применении антипсихотиков, в том числе препарата Солекс®, сообщали о возникновении лейкопении, нейтропении и агранулоцитоза. Повышение температуры тела или инфекции невыясненной этиологии могут указывать на лейкопению (см. раздел «Побочные реакции») и требовать немедленного гематологического исследования.

Пациентам с редкими наследственными нарушениями как непереносимость галактозы, дефицит лактазы саамов или синдром мальабсорбции глюкозы-галактозы не следует принимать этот препарат.

Сообщалось о выраженной токсичности печени при применении амисульприда. Пациентам следует дать указание немедленно сообщать врачу о таких симптомах как астения, анорексия, тошнота, рвота, боль в животе, желтуха. Исследования, включая клиническое обследование и биологическую оценку функции печени, должны быть сделаны немедленно (см. раздел «Побочные реакции»).