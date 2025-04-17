Винница (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1360,31
Экономия при брони: -67,10 грн
1293,21 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1326,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
825,96
Экономия при брони: -49,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1216,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1228,43 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1326,60 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1326,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1326,60 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1204,50 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1324,47 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1326,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1326,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1351,87
Экономия при брони: -51,62 грн
1300,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1061,66
Экономия при брони: -46,98 грн
1014,68 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1518,91
Экономия при брони: -209,65 грн
1309,26 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1326,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
964,15
Экономия при брони: -60,54 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
940,79
Экономия при брони: -71,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1464,97
Экономия при брони: -166,18 грн
1298,79 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1351,20
Экономия при брони: -134,50 грн
1216,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1326,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1326,60 грн