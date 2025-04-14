Харьков (адрес не указан)
Доступно в 156 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
940,57
Экономия при брони: -45,88 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1308,02
Экономия при брони: -42,03 грн
1265,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1141,60 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1380,00
Экономия при брони: -83,74 грн
1296,26 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1351,20
Экономия при брони: -143,50 грн
1207,70 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1277,79 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1165,65 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1141,60 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1326,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1170,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1063,05
Экономия при брони: -134,10 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
939,21
Экономия при брони: -59,42 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1322,46 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1011,96
Экономия при брони: -44,78 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1367,34
Экономия при брони: -60,51 грн
1306,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1024,05
Экономия при брони: -56,87 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1411,61
Экономия при брони: -78,39 грн
1333,22 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1313,49 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1115,31 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1141,60 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1326,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1114,11 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1298,94 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1167,87 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,13 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1311,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1141,60 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1436,95
Экономия при брони: -98,80 грн
1338,15 грн