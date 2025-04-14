Одесса (адрес не указан)
Доступно в 157 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1351,27 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1321,32 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1141,60 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1318,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1053,88
Экономия при брони: -38,97 грн
1014,91 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1357,01
Экономия при брони: -50,18 грн
1306,83 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
737,35
Экономия при брони: -90,64 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
341,30
Экономия при брони: -17,95 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1141,60 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1286,20
Экономия при брони: -21,00 грн
1265,20 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1227,06 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1351,27 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1141,60 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1318,20 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1026,23
Экономия при брони: -47,28 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1318,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1141,60 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1318,20 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1141,60 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1265,20 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1017,42
Экономия при брони: -38,47 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1110,79
Экономия при брони: -57,08 грн
1053,71 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1416,02
Экономия при брони: -72,77 грн
1343,25 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
723,09
Экономия при брони: -46,99 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1318,20 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1326,70 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1215,35 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
708,56
Экономия при брони: -51,42 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1318,20 грн