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Активные вещества — “А”АМИСУЛЬПРИД (AMISULPRIDUM)

АМИСУЛЬПРИД (AMISULPRIDUM) Действующее вещество

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Найдено: 10 препаратов
Солерон 100 таблетки, 100 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30; Acino
Солерон 100 Таблетки, 100 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30 Acino
В 491 аптеке
от 551,20 грн
Цены в аптеках
Солекс® таблетки, 100 мг, блистер, № 30; Rivopharm
Солекс® Таблетки, 100 мг, блистер, № 30 Rivopharm
В 365 аптеках
от 426,00 грн
Цены в аптеках
Солекс® таблетки, 200 мг, блистер, № 30; Rivopharm
Солекс® Таблетки, 200 мг, блистер, № 30 Rivopharm
В 350 аптеках
от 921,69 грн
Цены в аптеках
Солерон 200 таблетки, 200 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30; Acino
Солерон 200 Таблетки, 200 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30 Acino
В 271 аптеке
от 703,71 грн
Цены в аптеках
Солерон 200 таблетки, 200 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 60; Acino
Солерон 200 Таблетки, 200 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 60 Acino
В 164 аптеках
от 1330,01 грн
Цены в аптеках
Актипрол таблетки, 100 мг, блистер, № 30; Medochemie Ltd
Актипрол Таблетки, 100 мг, блистер, № 30 Medochemie Ltd
В 123 аптеках
от 493,39 грн
Цены в аптеках
Солиан 200 мг таблетки, 200 мг, блистер, № 30; Sanofi
Солиан 200 мг Таблетки, 200 мг, блистер, № 30 Sanofi
В 50 аптеках
от 1379,09 грн
Цены в аптеках
Актипрол таблетки, 200 мг, блистер, № 30; Medochemie Ltd
Актипрол Таблетки, 200 мг, блистер, № 30 Medochemie Ltd
В 40 аптеках
от 774,87 грн
Цены в аптеках
Солерон 100 таблетки, 100 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 10; Acino
Солерон 100 Таблетки, 100 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 10 Acino
В 15 аптеках
от 194,19 грн
Цены в аптеках
Солерон 200 таблетки, 200 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 10; Acino
Солерон 200 Таблетки, 200 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 10 Acino
В 8 аптеках
от 258,88 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о, р-р для перорального применения.
АМИСУЛЬПРИД (AMISULPRIDUM)
CAS №: 71675-85-9 C17H27N3O4S
USPDDN: 4-амино-N-((1-этил-2-пирролидинил)метил)-5-(этилсульфонил)-o-анизамид.
NLM: 4-амино-N-((1-этил-2-пирролидинил)метил)-5-(этилсульфонил)-2-анизамид.
RTECS: 4-амино-N-((1-этил-2-пирролидинил)метил)-5-(этилсульфонил)-2-метоксибензамид.
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о, р-р для перорального применения.

нейролептик группы бензамидов. Избирательно блокирует D2- и D3-дофаминергические рецепторы головного мозга. Оказывает нейролептическое (антипсихотическое) и седативное действие, уменьшает выраженность продуктивной симптоматики и заторможенности. Экстрапирамидные расстройства при его применении развиваются редко.

продуктивные состояния (параноидальная шизофрения, острый психоз с делирием) и вторичные негативные симптомы, первичные негативные состояния (остаточные проявления психоза, заторможенность с задержкой психического развития), хроническое состояние подавленности (дистимия).

внутрь, при продуктивных состояниях — по 400–800 мг/сут; при негативной симптоматике — по 50–300 мг/сут; максимальная разовая доза — 300 мг, максимальная суточная доза — 1200 мг. Длительность лечения и поддерживающие дозы определяют индивидуально. При почечной недостаточности (скорость клубочковой фильтрации <30 мл/мин) дозу снижают до 1/3 от обычной.

повышенная чувствительность, феохромоцитома, пролактинома гипофиза, рак молочной железы, период беременности, возраст до 15 лет.

обычно отмечаются при длительном применении в высоких дозах: подавленность, сонливость или бессонница, ранняя и поздняя дискинезии, экстрапирамидные расстройства, ортостатическая гипотензия, импотенция, фригидность, аменорея, галакторея, гинекомастия, гиперпролактинемия, увеличение массы тела, злокачественный нейролептический синдром, тревожность, возбуждение, брадикардия, эпилептические приступы, увеличение интервала P–Q на ЭКГ.

с особой осторожностью назначают при почечной недостаточности, эпилепсии, паркинсонизме, больным пожилого возраста; во время работы водителям транспортных средств и лицам, профессия которых связана с повышенной концентрацией внимания. Во время лечения запрещается употреблять алкоголь. На время лечения следует прекратить грудное вскармливание.

является антагонистом леводопы. Усиливает эффект гипотензивных препаратов и средств, угнетающих ЦНС (анальгетиков, анестетиков, транквилизаторов, антигистаминных препаратов, алкоголя и др.).