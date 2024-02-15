АМИСУЛЬПРИД (AMISULPRIDUM)

с особой осторожностью назначают при почечной недостаточности, эпилепсии, паркинсонизме, больным пожилого возраста; во время работы водителям транспортных средств и лицам, профессия которых связана с повышенной концентрацией внимания. Во время лечения запрещается употреблять алкоголь. На время лечения следует прекратить грудное вскармливание.