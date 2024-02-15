АМИСУЛЬПРИД (AMISULPRIDUM) Действующее вещество
NLM: 4-амино-N-((1-этил-2-пирролидинил)метил)-5-(этилсульфонил)-2-анизамид.
RTECS: 4-амино-N-((1-этил-2-пирролидинил)метил)-5-(этилсульфонил)-2-метоксибензамид.
нейролептик группы бензамидов. Избирательно блокирует D2- и D3-дофаминергические рецепторы головного мозга. Оказывает нейролептическое (антипсихотическое) и седативное действие, уменьшает выраженность продуктивной симптоматики и заторможенности. Экстрапирамидные расстройства при его применении развиваются редко.
продуктивные состояния (параноидальная шизофрения, острый психоз с делирием) и вторичные негативные симптомы, первичные негативные состояния (остаточные проявления психоза, заторможенность с задержкой психического развития), хроническое состояние подавленности (дистимия).
внутрь, при продуктивных состояниях — по 400–800 мг/сут; при негативной симптоматике — по 50–300 мг/сут; максимальная разовая доза — 300 мг, максимальная суточная доза — 1200 мг. Длительность лечения и поддерживающие дозы определяют индивидуально. При почечной недостаточности (скорость клубочковой фильтрации <30 мл/мин) дозу снижают до 1/3 от обычной.
повышенная чувствительность, феохромоцитома, пролактинома гипофиза, рак молочной железы, период беременности, возраст до 15 лет.
обычно отмечаются при длительном применении в высоких дозах: подавленность, сонливость или бессонница, ранняя и поздняя дискинезии, экстрапирамидные расстройства, ортостатическая гипотензия, импотенция, фригидность, аменорея, галакторея, гинекомастия, гиперпролактинемия, увеличение массы тела, злокачественный нейролептический синдром, тревожность, возбуждение, брадикардия, эпилептические приступы, увеличение интервала P–Q на ЭКГ.
с особой осторожностью назначают при почечной недостаточности, эпилепсии, паркинсонизме, больным пожилого возраста; во время работы водителям транспортных средств и лицам, профессия которых связана с повышенной концентрацией внимания. Во время лечения запрещается употреблять алкоголь. На время лечения следует прекратить грудное вскармливание.
является антагонистом леводопы. Усиливает эффект гипотензивных препаратов и средств, угнетающих ЦНС (анальгетиков, анестетиков, транквилизаторов, антигистаминных препаратов, алкоголя и др.).