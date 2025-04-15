Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 152 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1311,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 37 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1004,45
Экономия при брони: -82,75 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1263,36
Экономия при брони: -54,42 грн
1208,94 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 37 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1025,55
Экономия при брони: -46,60 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1311,50 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1311,50 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 37 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1310,00
Экономия при брони: -104,00 грн
1206,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 37 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1311,50 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,70
Экономия при брони: -67,00 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1261,00
Экономия при брони: -13,90 грн
1247,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 37 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1311,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 37 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1311,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
994,85
Экономия при брони: -72,83 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1259,44
Экономия при брони: -44,12 грн
1215,32 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1320,98
Экономия при брони: -113,76 грн
1207,22 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1311,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1011,16
Экономия при брони: -89,33 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1260,08
Экономия при брони: -50,92 грн
1209,16 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1311,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1311,50 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 37 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1310,00
Экономия при брони: -25,00 грн
1285,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 37 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1311,50 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 37 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1311,50 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 37 мин
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1311,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1311,50 грн