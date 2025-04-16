Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1326,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1326,60 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1326,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1424,48
Экономия при брони: -84,45 грн
1340,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1283,40
Экономия при брони: -87,26 грн
1196,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1031,62
Экономия при брони: -52,67 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1280,37
Экономия при брони: -66,32 грн
1214,05 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1278,06
Экономия при брони: -69,80 грн
1208,26 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1326,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1036,58
Экономия при брони: -43,88 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1326,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1351,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1370,48
Экономия при брони: -54,48 грн
1316,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1387,93
Экономия при брони: -80,14 грн
1307,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
414,72
Экономия при брони: -16,98 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1326,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1351,49
Экономия при брони: -60,18 грн
1291,31 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,69
Экономия при брони: -131,69 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1326,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1226,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1280,85
Экономия при брони: -81,95 грн
1198,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1318,63
Экономия при брони: -49,98 грн
1268,65 грн