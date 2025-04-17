Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
672,67
Экономия при брони: -16,07 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1326,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1018,00 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1351,27 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1351,27 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1026,80
Экономия при брони: -42,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1286,20
Экономия при брони: -8,50 грн
1277,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1059,50
Экономия при брони: -75,10 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1326,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1135,90 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1307,86
Экономия при брони: -142,00 грн
1165,86 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1326,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1026,82
Экономия при брони: -131,63 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1326,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,70
Экономия при брони: -44,30 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1351,20
Экономия при брони: -73,50 грн
1277,70 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1027,72
Экономия при брони: -140,62 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1273,75
Экономия при брони: -106,51 грн
1167,24 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1135,90 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1326,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1316,31 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1135,90 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1397,28
Экономия при брони: -82,25 грн
1315,03 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1228,43 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1050,56
Экономия при брони: -63,47 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1305,90
Экономия при брони: -119,08 грн
1186,82 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1326,60 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1135,90 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1326,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1326,60 грн