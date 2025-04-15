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Солекс® (Solex)

Солекс® (Solex)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 133 аптеках в Львов
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
997,90
Экономия при брони: -57,73 грн
940,17 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1326,60 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1008,50
Экономия при брони: -78,10 грн
930,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1351,20
Экономия при брони: -126,30 грн
1224,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
672,67
Экономия при брони: -52,09 грн
620,58 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1253,70
Экономия при брони: -28,80 грн
1224,90 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
990,85
Экономия при брони: -56,06 грн
934,79 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1326,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
962,81
Экономия при брони: -134,22 грн
828,59 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1326,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 29 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1351,20 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,70
Экономия при брони: -98,30 грн
930,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
901,25
Экономия при брони: -84,24 грн
817,01 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
659,46
Экономия при брони: -38,89 грн
620,58 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1008,50
Экономия при брони: -78,10 грн
930,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
407,89 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
962,10
Экономия при брони: -31,70 грн
930,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1224,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1008,50
Экономия при брони: -78,10 грн
930,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1253,40
Экономия при брони: -28,50 грн
1224,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
999,00
Экономия при брони: -68,60 грн
930,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1224,90 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 29 мин
Львов, ул. Старая, 1
0.9 км
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1351,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
957,45
Экономия при брони: -62,92 грн
894,53 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1326,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
930,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1224,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
999,00
Экономия при брони: -68,60 грн
930,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1224,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1008,50
Экономия при брони: -78,10 грн
930,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1255,70
Экономия при брони: -30,80 грн
1224,90 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
999,00
Экономия при брони: -68,60 грн
930,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1224,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1227,00
Экономия при брони: -2,10 грн
1224,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1034,75
Экономия при брони: -107,04 грн
927,71 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1326,60 грн
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