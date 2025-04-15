Львов (адрес не указан)
Доступно в 133 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
997,90
Экономия при брони: -57,73 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1326,60 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1008,50
Экономия при брони: -78,10 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1351,20
Экономия при брони: -126,30 грн
1224,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
672,67
Экономия при брони: -52,09 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1253,70
Экономия при брони: -28,80 грн
1224,90 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
990,85
Экономия при брони: -56,06 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1326,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
962,81
Экономия при брони: -134,22 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1326,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 29 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1351,20 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,70
Экономия при брони: -98,30 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
901,25
Экономия при брони: -84,24 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
659,46
Экономия при брони: -38,89 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1008,50
Экономия при брони: -78,10 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
962,10
Экономия при брони: -31,70 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1224,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1008,50
Экономия при брони: -78,10 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1253,40
Экономия при брони: -28,50 грн
1224,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
999,00
Экономия при брони: -68,60 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1224,90 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 29 мин
Львов, ул. Старая, 1
0.9 км
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1351,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
957,45
Экономия при брони: -62,92 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1326,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1224,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
999,00
Экономия при брони: -68,60 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1224,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1008,50
Экономия при брони: -78,10 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1255,70
Экономия при брони: -30,80 грн
1224,90 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
999,00
Экономия при брони: -68,60 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1224,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1227,00
Экономия при брони: -2,10 грн
1224,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1034,75
Экономия при брони: -107,04 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1326,60 грн