Днепр (адрес не указан)
Доступно в 185 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1033,70 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1415,11
Экономия при брони: -109,00 грн
1306,11 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1033,70 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1448,08
Экономия при брони: -92,20 грн
1355,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1033,70 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1326,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1059,50
Экономия при брони: -111,00 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1311,90
Экономия при брони: -52,60 грн
1259,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1011,36
Экономия при брони: -42,62 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
881,04
Экономия при брони: -37,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1033,70 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1395,36
Экономия при брони: -85,16 грн
1310,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1033,70 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1326,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1002,56
Экономия при брони: -34,56 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1426,16
Экономия при брони: -136,93 грн
1289,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1033,70 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1329,30
Экономия при брони: -84,44 грн
1244,86 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1033,70 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1430,58
Экономия при брони: -120,53 грн
1310,05 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1033,70 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1377,98
Экономия при брони: -133,52 грн
1244,46 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1033,70 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1285,72
Экономия при брони: -41,19 грн
1244,53 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1033,70 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1326,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1033,70 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1326,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1033,70 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1393,72
Экономия при брони: -145,89 грн
1247,83 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1075,08
Экономия при брони: -56,82 грн
1018,26 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1409,49
Экономия при брони: -130,13 грн
1279,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1033,70 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1326,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1033,70 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1326,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1050,29
Экономия при брони: -182,41 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1460,86
Экономия при брони: -187,19 грн
1273,67 грн