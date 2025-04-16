Николаев (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
681,90
Экономия при брони: -36,26 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1337,91
Экономия при брони: -43,49 грн
1294,42 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1311,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1364,83
Экономия при брони: -70,91 грн
1293,92 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1311,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1095,29
Экономия при брони: -82,23 грн
1013,06 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1311,50 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1311,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1311,90
Экономия при брони: -40,10 грн
1271,80 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1181,22 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1311,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1311,50 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1020,86
Экономия при брони: -126,51 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1311,50 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1297,53 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1399,73
Экономия при брони: -133,70 грн
1266,03 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
348,84
Экономия при брони: -52,65 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1311,50 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1311,90
Экономия при брони: -40,10 грн
1271,80 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1253,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1366,52
Экономия при брони: -73,32 грн
1293,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1311,50 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1322,17
Экономия при брони: -60,92 грн
1261,25 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1028,40 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1311,50 грн