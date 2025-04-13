Киев (адрес не указан)
Доступно в 447 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1326,51 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1215,21 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1326,60 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1169,27 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
0.9 км
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1197,80 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1141,60 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1312,29
Экономия при брони: -114,30 грн
1197,99 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1288,62 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1251,09 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1020,10
Экономия при брони: -125,42 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1494,76
Экономия при брони: -204,03 грн
1290,73 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1351,20
Экономия при брони: -107,90 грн
1243,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1351,27 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1136,07
Экономия при брони: -51,62 грн
1084,45 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1326,60 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1141,60 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1326,60 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.4 км
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1197,80 грн
Аптека доброго дня
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1141,60 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1334,83
Экономия при брони: -41,62 грн
1293,21 грн
Здоровая семья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Коцюбинского Михаила, 8-А
1.6 км
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1197,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1032,62
Экономия при брони: -34,82 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1465,42
Экономия при брони: -62,49 грн
1402,93 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Солекс® таблетки 100 мг блистер №30
Rivopharm
1141,60 грн
Солекс® таблетки 200 мг блистер №30
Rivopharm
1377,33
Экономия при брони: -64,09 грн
1313,24 грн