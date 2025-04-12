Бензидамин

Т-Септ® (T-Sept)

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Т-Септ®
Таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
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Т-Септ®
Т-Септ®
Спрей для ротовой полости 1,5 мг/мл флакон 30 мл №1
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Инструкция указана для Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20

Т-Септ инструкция по применению

Инструкция указана для Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20

Состав

действующее вещество: бензидамина гидрохлорид;

1 таблетка содержит 3 мг бензидамина гидрохлорида;

вспомогательные вещества: маннит (Е 421), лимонная кислота безводная, гипромеллоза, аспартам (Е 951), ароматизатор (мятный), краситель патентованный синий V (Е 131), краситель хинолиновый желтый (Е 104), магния стеарат.

Лекарственная форма

Таблетки для рассасывания.

Основные физико-химические свойства: круглые, двояковыпуклые таблетки зеленого цвета с мраморной поверхностью, с мятным ароматом.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для применения в стоматологии. Средства для местного применения в полости рта.

Код АТС А01А D02.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Бензидамин — нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП) с обезболивающими и противоэкссудативными свойствами.

В процессе клинических исследований было показано, что бензидамин эффективен для облегчения симптомов, которыми сопровождаются локализованные раздражающие патологические процессы в ротовой полости и глотке. Кроме того, бензидамин оказывает противовоспалительное и местное обезболивающее действие на слизистую оболочку ротовой полости.

Фармакокинетика.

Факт абсорбции через слизистую оболочку ротовой полости и глотки был доведен наличием измеряемых количеств бензидамина в плазме крови человека. Однако эти концентрации слишком низкие, чтобы выявлять системный фармакологический эффект.

Экскреция происходит в основном с мочой, преимущественно в виде неактивных метаболитов или конъюгированных соединений.

При местном применении происходит кумуляция бензидамина в воспаленных тканях, где достигаются эффективные концентрации благодаря его способности проникать через слизистую оболочку.

Показания

Симптоматическое лечение боли, раздражения и воспаления ротоглотки.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к действующему веществу или другим компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Исследования по изучению взаимодействия не проводились.

Особенности применения

У некоторых пациентов язвы слизистой оболочки ротоглотки могут быть обусловлены серьезными патологическими процессами. В связи с этим пациенты, у которых симптомы усилились или не уменьшились в течение 3 дней или у которых повысилась температура тела или возникли другие симптомы, должны обратиться за консультацией к терапевту или стоматологу в соответствующих случаях.

Применение препарата может вызвать развитие аллергии. При возникновении таких симптомов необходимо прекратить применение препарата и проконсультироваться с врачом по соответствующей терапии.

Не рекомендуется применять бензидамин пациентам с гиперчувствительностью к ацетилсалициловой кислоте или другим НПВП.

У пациентов с бронхиальной астмой, в том числе в анамнезе, препарат может спровоцировать возникновение бронхоспазма. Таким пациентам препарат следует применять с осторожностью.

Это лекарственное средство содержит аспартам, который является источником синтеза фенилаланина (E 951). Он может быть опасным для пациентов с фенилкетонурией.

Это лекарственное средство содержит краситель патентованный синий V (Е 131), который может вызывать аллергические реакции, и краситель хинолиновый желтый (Е 104), который может вызывать аллергические реакции и негативно влиять на активность и внимание у детей.

Способ применения и дозы

Таблетки медленно рассасывать во рту. Не следует их разжевывать или глотать.

Взрослые и дети в возрасте старше 6 лет: по 1 таблетке 3 раза в сутки.

Курс лечения не должен превышать 7 дней.

Дети

Эту лекарственную форму применяют детям в возрасте старше 6 лет.

Дети в возрасте 6–11 лет применяют этот препарат под наблюдением взрослых.

Побочные реакции

Нежелательные реакции классифицированы по частоте возникновения следующим образом: очень часто (≥ 1/10); часто (от ≥ 1/100 до <1/10); нечасто (от ≥ 1/1000 до <1/100); редко (от ≥ 1/10000 до <1/1000); очень редко (<1/10000); частота неизвестна (не может быть оценена на основе доступных данных).

Со стороны пищеварительной системы: редко — чувство жжения во рту, сухость во рту; частота неизвестна — гипестезия ротовой полости.

Со стороны иммунной системы: частота неизвестна — анафилактические реакции, реакция гиперчувствительности.

Со стороны респираторной системы, грудной клетки и средостения: очень редко — ларингоспазм.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: нечасто — светочувствительность; очень редко — ангионевротический отек.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 таблеток для рассасывания в блистере, № 10 (10х1) и № 20 (10х2) в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

АйСиЕн Польфа Жешув Ес.Ей.

ICN Polfa Rzeszow S.A.

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

35–959 Жешув, ул. Пшэмыслова, 2, Польша.

2 Przemyslowa Street, 35–959 Rzeszоw, Poland.

Заявитель

Амакса Фарма ЛТД.

Amaxa Pharma LTD.

Местонахождение заявителя

72 Хаммерсмит Роуд, Лондон, W14 8TH, Великобритания.

72 Hammersmith Road, London, W14 8TH, United Kingdom.

Характеристики
Производитель
Amaxa
Форма выпуска
Таблетки для рассасывания
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
3 мг
Количество штук в упаковке
20 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/13494/01/01 от 11.01.2019
Международное название