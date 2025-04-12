Т-Септ® (T-Sept)
Т-Септ инструкция по применению
Состав
действующее вещество: бензидамина гидрохлорид;
1 таблетка содержит 3 мг бензидамина гидрохлорида;
вспомогательные вещества: маннит (Е 421), лимонная кислота безводная, гипромеллоза, аспартам (Е 951), ароматизатор (мятный), краситель патентованный синий V (Е 131), краситель хинолиновый желтый (Е 104), магния стеарат.
Лекарственная форма
Таблетки для рассасывания.
Основные физико-химические свойства: круглые, двояковыпуклые таблетки зеленого цвета с мраморной поверхностью, с мятным ароматом.
Фармакотерапевтическая группа
Средства для применения в стоматологии. Средства для местного применения в полости рта.
Код АТС А01А D02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Бензидамин — нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП) с обезболивающими и противоэкссудативными свойствами.
В процессе клинических исследований было показано, что бензидамин эффективен для облегчения симптомов, которыми сопровождаются локализованные раздражающие патологические процессы в ротовой полости и глотке. Кроме того, бензидамин оказывает противовоспалительное и местное обезболивающее действие на слизистую оболочку ротовой полости.
Фармакокинетика.
Факт абсорбции через слизистую оболочку ротовой полости и глотки был доведен наличием измеряемых количеств бензидамина в плазме крови человека. Однако эти концентрации слишком низкие, чтобы выявлять системный фармакологический эффект.
Экскреция происходит в основном с мочой, преимущественно в виде неактивных метаболитов или конъюгированных соединений.
При местном применении происходит кумуляция бензидамина в воспаленных тканях, где достигаются эффективные концентрации благодаря его способности проникать через слизистую оболочку.
Показания
Симптоматическое лечение боли, раздражения и воспаления ротоглотки.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к действующему веществу или другим компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Исследования по изучению взаимодействия не проводились.
Особенности применения
У некоторых пациентов язвы слизистой оболочки ротоглотки могут быть обусловлены серьезными патологическими процессами. В связи с этим пациенты, у которых симптомы усилились или не уменьшились в течение 3 дней или у которых повысилась температура тела или возникли другие симптомы, должны обратиться за консультацией к терапевту или стоматологу в соответствующих случаях.
Применение препарата может вызвать развитие аллергии. При возникновении таких симптомов необходимо прекратить применение препарата и проконсультироваться с врачом по соответствующей терапии.
Не рекомендуется применять бензидамин пациентам с гиперчувствительностью к ацетилсалициловой кислоте или другим НПВП.
У пациентов с бронхиальной астмой, в том числе в анамнезе, препарат может спровоцировать возникновение бронхоспазма. Таким пациентам препарат следует применять с осторожностью.
Это лекарственное средство содержит аспартам, который является источником синтеза фенилаланина (E 951). Он может быть опасным для пациентов с фенилкетонурией.
Это лекарственное средство содержит краситель патентованный синий V (Е 131), который может вызывать аллергические реакции, и краситель хинолиновый желтый (Е 104), который может вызывать аллергические реакции и негативно влиять на активность и внимание у детей.
Способ применения и дозы
Таблетки медленно рассасывать во рту. Не следует их разжевывать или глотать.
Взрослые и дети в возрасте старше 6 лет: по 1 таблетке 3 раза в сутки.
Курс лечения не должен превышать 7 дней.
Дети
Эту лекарственную форму применяют детям в возрасте старше 6 лет.
Дети в возрасте 6–11 лет применяют этот препарат под наблюдением взрослых.
Побочные реакции
Нежелательные реакции классифицированы по частоте возникновения следующим образом: очень часто (≥ 1/10); часто (от ≥ 1/100 до <1/10); нечасто (от ≥ 1/1000 до <1/100); редко (от ≥ 1/10000 до <1/1000); очень редко (<1/10000); частота неизвестна (не может быть оценена на основе доступных данных).
Со стороны пищеварительной системы: редко — чувство жжения во рту, сухость во рту; частота неизвестна — гипестезия ротовой полости.
Со стороны иммунной системы: частота неизвестна — анафилактические реакции, реакция гиперчувствительности.
Со стороны респираторной системы, грудной клетки и средостения: очень редко — ларингоспазм.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: нечасто — светочувствительность; очень редко — ангионевротический отек.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °C.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток для рассасывания в блистере, № 10 (10х1) и № 20 (10х2) в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
АйСиЕн Польфа Жешув Ес.Ей.
ICN Polfa Rzeszow S.A.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
35–959 Жешув, ул. Пшэмыслова, 2, Польша.
2 Przemyslowa Street, 35–959 Rzeszоw, Poland.
Заявитель
Амакса Фарма ЛТД.
Amaxa Pharma LTD.
Местонахождение заявителя
72 Хаммерсмит Роуд, Лондон, W14 8TH, Великобритания.
72 Hammersmith Road, London, W14 8TH, United Kingdom.