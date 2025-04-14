Одесса (адрес не указан)
Доступно в 189 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
216,30
Экономия при брони: -9,97 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
359,80 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
209,56
Экономия при брони: -7,75 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
371,61
Экономия при брони: -13,74 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
173,39
Экономия при брони: -37,45 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
181,65
Экономия при брони: -6,57 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
325,27
Экономия при брони: -11,76 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
191,50
Экономия при брони: -48,30 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
359,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
208,10 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
359,80 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
211,56
Экономия при брони: -9,75 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
364,55
Экономия при брони: -16,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
87,13
Экономия при брони: -19,41 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
332,39
Экономия при брони: -19,55 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
187,00
Экономия при брони: -43,80 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
359,80 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
195,69
Экономия при брони: -7,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
169,92
Экономия при брони: -8,73 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
294,74
Экономия при брони: -15,14 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
190,38
Экономия при брони: -26,32 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
302,67
Экономия при брони: -72,55 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa