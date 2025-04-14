Харьков (адрес не указан)
Доступно в 241 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
172,13
Экономия при брони: -11,46 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
333,53
Экономия при брони: -10,72 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
177,68
Экономия при брони: -41,92 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
359,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
199,80
Экономия при брони: -50,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
186,00
Экономия при брони: -36,30 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
197,40
Экономия при брони: -47,70 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
287,60
Экономия при брони: -24,30 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
189,39
Экономия при брони: -11,57 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
298,05
Экономия при брони: -24,33 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
184,15
Экономия при брони: -14,40 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
359,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa