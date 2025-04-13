Киев (адрес не указан)
Доступно в 670 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
188,00
Экономия при брони: -40,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
186,00
Экономия при брони: -37,70 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
326,50
Экономия при брони: -71,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
202,50
Экономия при брони: -43,47 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
0.9 км
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
166,64
Экономия при брони: -7,68 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
359,80 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
342,10
Экономия при брони: -73,42 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
176,39
Экономия при брони: -11,53 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
308,15
Экономия при брони: -26,28 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
191,50
Экономия при брони: -43,20 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
359,80 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa