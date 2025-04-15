Львов (адрес не указан)
Доступно в 183 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
176,19
Экономия при брони: -11,87 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
307,81
Экономия при брони: -18,62 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
209,00 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
337,00
Экономия при брони: -93,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
188,20
Экономия при брони: -49,10 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
329,20
Экономия при брони: -85,40 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
179,96
Экономия при брони: -11,65 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
286,88
Экономия при брони: -55,41 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
165,24
Экономия при брони: -32,35 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
359,80 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
200,40
Экономия при брони: -61,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
187,60
Экономия при брони: -48,50 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
326,70
Экономия при брони: -82,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
188,60
Экономия при брони: -49,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
191,30
Экономия при брони: -52,20 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
347,30
Экономия при брони: -103,50 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
199,30
Экономия при брони: -60,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
187,80
Экономия при брони: -48,70 грн
D.s.
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
0.9 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa