Винница (адрес не указан)
Доступно в 98 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
186,41
Экономия при брони: -18,95 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
292,17
Экономия при брони: -51,92 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
187,00
Экономия при брони: -42,40 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
358,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
167,95
Экономия при брони: -33,13 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
326,74
Экономия при брони: -33,48 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
200,80
Экономия при брони: -56,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
199,00
Экономия при брони: -54,40 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
305,80
Экономия при брони: -58,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
208,10
Экономия при брони: -63,50 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
329,50
Экономия при брони: -82,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
177,59
Экономия при брони: -42,77 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
324,53
Экономия при брони: -31,53 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
189,72
Экономия при брони: -25,42 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
290,86
Экономия при брони: -51,45 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
188,10
Экономия при брони: -43,50 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
358,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
164,27
Экономия при брони: -26,61 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
270,32
Экономия при брони: -30,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
173,69
Экономия при брони: -15,77 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
358,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
208,10
Экономия при брони: -63,50 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
338,90
Экономия при брони: -91,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
187,79
Экономия при брони: -15,66 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
292,35
Экономия при брони: -51,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
167,64
Экономия при брони: -29,76 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
300,09
Экономия при брони: -17,73 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
186,00
Экономия при брони: -41,40 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
358,00 грн