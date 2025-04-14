Днепр (адрес не указан)
Доступно в 262 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
172,89
Экономия при брони: -12,63 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
294,55
Экономия при брони: -54,02 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
171,06
Экономия при брони: -10,89 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
328,94
Экономия при брони: -21,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
187,67
Экономия при брони: -23,26 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
306,08
Экономия при брони: -19,35 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
190,50
Экономия при брони: -53,40 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
315,80
Экономия при брони: -69,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
198,30
Экономия при брони: -61,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
164,95
Экономия при брони: -7,56 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
317,38
Экономия при брони: -14,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
183,18
Экономия при брони: -18,28 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
305,64
Экономия при брони: -18,65 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
187,60
Экономия при брони: -50,50 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
359,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
182,28
Экономия при брони: -10,70 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
359,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
175,13
Экономия при брони: -17,74 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
297,51
Экономия при брони: -23,98 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
180,32
Экономия при брони: -9,06 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
322,19
Экономия при брони: -18,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
168,35
Экономия при брони: -35,75 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
285,68
Экономия при брони: -33,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
171,10
Экономия при брони: -38,50 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
285,17
Экономия при брони: -32,63 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
169,78
Экономия при брони: -5,44 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
299,60
Экономия при брони: -13,26 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
170,23
Экономия при брони: -35,50 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
266,90
Экономия при брони: -42,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
162,76
Экономия при брони: -28,03 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
359,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa