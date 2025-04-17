Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 79 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
200,40
Экономия при брони: -59,70 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
358,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
192,00
Экономия при брони: -51,30 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
358,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
187,60
Экономия при брони: -46,90 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
358,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
84,20
Экономия при брони: -15,21 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
358,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
187,60
Экономия при брони: -46,90 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
358,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
175,36
Экономия при брони: -13,29 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
292,62
Экономия при брони: -53,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
190,50
Экономия при брони: -49,80 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
358,00 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
172,32
Экономия при брони: -10,25 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
285,48
Экономия при брони: -45,63 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
187,60
Экономия при брони: -46,90 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
358,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
173,01
Экономия при брони: -34,70 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
291,82
Экономия при брони: -16,83 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
195,83
Экономия при брони: -57,27 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
282,04
Экономия при брони: -42,19 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
208,10
Экономия при брони: -67,40 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
312,80
Экономия при брони: -65,50 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
171,41
Экономия при брони: -32,97 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
289,13
Экономия при брони: -14,17 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
199,70
Экономия при брони: -59,00 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
358,00 грн