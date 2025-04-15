Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 202 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
184,00
Экономия при брони: -23,80 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
262,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
193,53
Экономия при брони: -31,33 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
180,00
Экономия при брони: -17,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 46 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
167,40
Экономия при брони: -6,41 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
296,35
Экономия при брони: -57,71 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 46 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
169,71
Экономия при брони: -32,42 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
358,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 46 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
183,50
Экономия при брони: -45,70 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
358,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 46 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
180,00
Экономия при брони: -46,00 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
249,00
Экономия при брони: -37,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 46 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
180,00
Экономия при брони: -17,80 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
249,00
Экономия при брони: -18,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
187,60
Экономия при брони: -49,80 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
337,00
Экономия при брони: -107,70 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 46 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
161,40
Экономия при брони: -22,38 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
358,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 46 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
190,50
Экономия при брони: -52,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 46 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
170,46
Экономия при брони: -35,59 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
278,83
Экономия при брони: -21,32 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
184,47
Экономия при брони: -11,42 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
358,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
174,03
Экономия при брони: -13,77 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
375,99
Экономия при брони: -17,36 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
188,65
Экономия при брони: -26,45 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
276,00
Экономия при брони: -45,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
172,16
Экономия при брони: -11,67 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
358,00 грн