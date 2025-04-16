Николаев (адрес не указан)
Доступно в 104 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
167,83
Экономия при брони: -5,46 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
286,31
Экономия при брони: -48,09 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
195,20
Экономия при брони: -55,30 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
358,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
166,66
Экономия при брони: -28,45 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
358,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
196,00
Экономия при брони: -56,10 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
358,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
166,56
Экономия при брони: -28,77 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
353,35
Экономия при брони: -18,58 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
172,69
Экономия при брони: -34,90 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
330,14
Экономия при брони: -20,85 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
184,50
Экономия при брони: -44,60 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
358,00 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
195,20
Экономия при брони: -55,30 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
358,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
187,60
Экономия при брони: -47,70 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
358,00 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
174,40
Экономия при брони: -44,10 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
312,38
Экономия при брони: -18,62 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
164,67
Экономия при брони: -26,71 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
304,01
Экономия при брони: -17,34 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
164,05
Экономия при брони: -26,09 грн
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa
297,65
Экономия при брони: -10,98 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
182,10
Экономия при брони: -42,20 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Т-Септ® таблетки для рассасывания 3 мг №20
Amaxa
Т-Септ® спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Amaxa