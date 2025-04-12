При одновременном применении с другими лекарственными средствами возможны следующие взаимодействия:

с такролимусом перорально (FK-506; иммунодепрессант) — повышение уровня последнего в плазме крови в случае одновременного применения препаратов следует осуществлять тщательный мониторинг состояния больного для выявления симптомов передозировки такролимуса, при необходимости — путем проверки его уровня в плазме крови;

с нистатином — снижение активности клотримазола;

с амфотерицином В и другими полиеновыми антибиотиками — снижение активности последних.

При одновременном применении с латексными контрацептивами возможно повреждение последних, поэтому эффективность данных контрацептивов может снижаться. Пациентам рекомендуется использовать альтернативные методы контрацепции по крайней мере в течение 5 суток после применения этого препарата.