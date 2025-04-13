Клотримазол (Clotrimazole)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 782 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
83,10
Экономия при брони: -18,20 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
81,30
Экономия при брони: -15,70 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
84,70
Экономия при брони: -19,60 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
85,20
Экономия при брони: -19,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Фармация
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
68,60
Экономия при брони: -10,43 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
79,15
Экономия при брони: -15,54 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences