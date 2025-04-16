Клотримазол (Clotrimazole)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
70,36
Экономия при брони: -6,12 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
85,79
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
85,20
Экономия при брони: -23,60 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
67,50
Экономия при брони: -4,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
80,16
Экономия при брони: -19,18 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
87,55
Экономия при брони: -4,96 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
85,20
Экономия при брони: -23,60 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
67,50
Экономия при брони: -4,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
80,22
Экономия при брони: -20,41 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
69,66
Экономия при брони: -3,99 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
81,12
Экономия при брони: -21,31 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
70,45
Экономия при брони: -4,78 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
85,20
Экономия при брони: -23,60 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
67,50
Экономия при брони: -4,70 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
85,20
Экономия при брони: -23,60 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
66,20
Экономия при брони: -3,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
81,30
Экономия при брони: -19,70 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
83,10
Экономия при брони: -20,30 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
79,76
Экономия при брони: -21,12 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
73,10
Экономия при брони: -4,70 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
80,23
Экономия при брони: -21,91 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
70,73
Экономия при брони: -4,06 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
78,91
Экономия при брони: -20,59 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
71,37
Экономия при брони: -2,97 грн