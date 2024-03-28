КЛОТРИМАЗОЛ (CLOTRIMAZOLUM)

крем, мазь, р-р, пасту или спрей наносят на пораженные участки 1–3 раза в сутки и втирают; курс лечения — 1–4 нед и более. Порошок наносят на подсушенную поверхность 2–3 раза в сутки. При микозах стоп (во избежание рецидивов) лечение продолжают в течение 3 нед после исчезновения симптомов заболевания. Перед аппликацией клотримазола стопы моют теплой мыльной водой и высушивают (особенно межпальцевые пространства).

Для лечения урогенитального кандидоза на ночь во влагалище вводят таблетку 100 мг в течение 7 дней, а вульву и кожу промежности смазывают 1% кремом клотримазола; или 1 таблетку 200 мг в течение 3 дней; или однократно таблетку 500 мг.

Гель вагинальный: при лечении генитальных инфекций около 5 г геля (1 полный аппликатор) вводят как можно глубже во влагалище вечером (перед сном) на протяжении 6 дней.

Суппозиторий вводят глубоко во влагалище. По 1 суппозиторию 1 раз в сутки перед сном в течение 6 дней. Повторный курс лечения проводят после консультации врача.

Интравагинальное лечение не следует проводить во время менструации и поэтому необходимо закончить до ее начала.