КЛОТРИМАЗОЛ (CLOTRIMAZOLUM) Действующее вещество
HSDB: (2-хлорофенил)дифенил-1-имидазолилметан; или 1-((2-хлорофенил)дифенилметил)-1H-имидазол.
NLM: бис-фенил-(2-хлорофенил)(1-имидазоил)метан.
клотримазол относится к группе имидазольных противогрибковых лекарственных средств. Антимикотический эффект обусловлен нарушением состава клеточной мембраны грибов, изменением ее проницаемости и последующим лизисом клетки. Обладает широким спектром действия. Эффективен в отношении дерматофитов, дрожжевых грибов. Кроме того, оказывает противомикробное действие в отношении грамположительных (стафилококки и стрептококки) и грамотрицательных бактерий (Bacteroides spp., Gardnerella vaginalis), а также в отношении Trichomonas vaginalis, Malassezia furfur, Corynebacterium minutissimum.
Лекарственные формы клотримазола не оказывают резорбтивного действия. При интравагинальном применении абсорбируется приблизительно 5–10% клотримазола. Фунгицидная концентрация во влагалище сохраняется в течение 3 дней после аппликации. Абсорбировавшееся вещество метаболизируется в печени и выводится с желчью.
грибковые заболевания кожи, микоз кожных складок, стоп, онихомикоз, отрубевидный лишай, эритразма, поверхностный кандидоз, вызванный дерматофитами, дрожжевыми (включая род Candida), плесневыми и другими грибами и возбудителями, чувствительными к клотримазолу, микоз, осложненный вторичной пиодермией, генитальные инфекции, вызванные дрожжевыми грибами рода Candida и/или Trichomonas vaginalis (кандидозный вульвовагинит, трихомониаз), генитальные суперинфекции, вызванные бактериями, чувствительными к клотримазолу, санация родовых путей перед родами.
крем, мазь, р-р, пасту или спрей наносят на пораженные участки 1–3 раза в сутки и втирают; курс лечения — 1–4 нед и более. Порошок наносят на подсушенную поверхность 2–3 раза в сутки. При микозах стоп (во избежание рецидивов) лечение продолжают в течение 3 нед после исчезновения симптомов заболевания. Перед аппликацией клотримазола стопы моют теплой мыльной водой и высушивают (особенно межпальцевые пространства).
Для лечения урогенитального кандидоза на ночь во влагалище вводят таблетку 100 мг в течение 7 дней, а вульву и кожу промежности смазывают 1% кремом клотримазола; или 1 таблетку 200 мг в течение 3 дней; или однократно таблетку 500 мг.
Гель вагинальный: при лечении генитальных инфекций около 5 г геля (1 полный аппликатор) вводят как можно глубже во влагалище вечером (перед сном) на протяжении 6 дней.
Суппозиторий вводят глубоко во влагалище. По 1 суппозиторию 1 раз в сутки перед сном в течение 6 дней. Повторный курс лечения проводят после консультации врача.
Интравагинальное лечение не следует проводить во время менструации и поэтому необходимо закончить до ее начала.
повышенная чувствительность к клотримазолу, I триместр беременности.
возможны местные реакции — преходящая гиперемия, ощущение жжения, зуд; редко — экзантема.
при вагинальном введении клотримазол снижает активность амфотерицина В и других полиеновых антибиотиков. Не рекомендуется одновременное применение с нистатином.
в связи с низкой системной абсорбцией передозировка клотримазола не представляет угрозы для жизни.