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Активные вещества — “К”КЛОТРИМАЗОЛ (CLOTRIMAZOLUM)

КЛОТРИМАЗОЛ (CLOTRIMAZOLUM) Действующее вещество

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Найдено: 20 препаратов
Клотримазол мазь, 1 %, туба, 20 г, № 1; Organosyn Life Sciences
Клотримазол Мазь, 1 %, туба, 20 г, № 1 Organosyn Life Sciences
В 864 аптеках
от 49,70 грн
Цены в аптеках
Клотримазол крем, 1 %, туба, 20 г, № 1; GlaxoSmithKline Export
Клотримазол Крем, 1 %, туба, 20 г, № 1 GlaxoSmithKline Export
В 850 аптеках
от 40,40 грн
Цены в аптеках
Кандид раствор для ротовой полости, 1 %, флакон с пробкой-капельницей, 15 мл, № 1; Glenmark
Кандид Раствор для ротовой полости, 1 %, флакон с пробкой-капельницей, 15 мл, № 1 Glenmark
В 806 аптеках
от 194,11 грн
Цены в аптеках
Клотримазол раствор для наружного применения, 1 %, флакон, 25 мл, № 1; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол Раствор для наружного применения, 1 %, флакон, 25 мл, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 779 аптеках
от 39,00 грн
Цены в аптеках
Клотримазол таблетки вагинальные, 100 мг, № 6; GlaxoSmithKline Export
Клотримазол Таблетки вагинальные, 100 мг, № 6 GlaxoSmithKline Export
В 776 аптеках
от 55,21 грн
Цены в аптеках
Клотримазол таблетки вагинальные, 100 мг, блистер, с аппликатором в пачке, с аппликатором в пачке, № 6; Organosyn Life Sciences
Клотримазол Таблетки вагинальные, 100 мг, блистер, с аппликатором в пачке, с аппликатором в пачке, № 6 Organosyn Life Sciences
В 767 аптеках
от 52,29 грн
Цены в аптеках
Клотримазол мазь, 1 %, туба, 25 г, № 1; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол Мазь, 1 %, туба, 25 г, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 700 аптеках
от 39,92 грн
Цены в аптеках
Клофан® крем вагинальный, 10 %, туба, 7 г, № 1; Гледфарм Лтд
Клофан® Крем вагинальный, 10 %, туба, 7 г, № 1 Гледфарм Лтд
В 609 аптеках
от 93,22 грн
Цены в аптеках
Клотримазол таблетки вагинальные, 100 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 10; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол Таблетки вагинальные, 100 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 10 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 506 аптеках
от 38,34 грн
Цены в аптеках
Клофан® суппозитории вагинальные, 100 мг, стрип, № 6; Гледфарм Лтд
Клофан® Суппозитории вагинальные, 100 мг, стрип, № 6 Гледфарм Лтд
В 465 аптеках
от 112,00 грн
Цены в аптеках
Клофан крем, 2 %, туба, 20 г, № 1; Кусум Фарм
Клофан Крем, 2 %, туба, 20 г, № 1 Кусум Фарм
В 353 аптеках
от 79,94 грн
Цены в аптеках
Кандид крем, 10 мг/г, туба, 20 г, № 1; Glenmark
Кандид Крем, 10 мг/г, туба, 20 г, № 1 Glenmark
В 217 аптеках
от 117,02 грн
Цены в аптеках
Кандид порошок накожный, 10 мг/г, флакон, 30 г, № 1; Glenmark
Кандид Порошок накожный, 10 мг/г, флакон, 30 г, № 1 Glenmark
В 193 аптеках
от 175,50 грн
Цены в аптеках
Клофан® суппозитории вагинальные, 500 мг, стрип, № 1; Гледфарм Лтд
Клофан® Суппозитории вагинальные, 500 мг, стрип, № 1 Гледфарм Лтд
В 182 аптеках
от 156,66 грн
Цены в аптеках
Клофан крем, 1 %, туба, 20 г, № 1; Кусум Фарм
Клофан Крем, 1 %, туба, 20 г, № 1 Кусум Фарм
В 181 аптеке
от 76,80 грн
Цены в аптеках
Кандид раствор для наружного применения, 10 мг/мл, флакон, 20 мл, № 1; Glenmark
Кандид Раствор для наружного применения, 10 мг/мл, флакон, 20 мл, № 1 Glenmark
В 118 аптеках
от 86,50 грн
Цены в аптеках
Клотримазол мазь, 1 %, туба, 15 г, № 1; Фитофарм
Клотримазол Мазь, 1 %, туба, 15 г, № 1 Фитофарм
Нет в наличии
Клотримазол мазь, 1 %, туба, 25 г, № 1; Фитофарм
Клотримазол Мазь, 1 %, туба, 25 г, № 1 Фитофарм
Нет в наличии
Канестен® таблетки вагинальные, 100 мг, блистер, с аппликатором, с аппликатором, № 6; Bayer Consumer Care
Канестен® Таблетки вагинальные, 100 мг, блистер, с аппликатором, с аппликатором, № 6 Bayer Consumer Care
Нет в наличии
Канестен® таблетки вагинальные, 500 мг, блистер, с аппликатором, с аппликатором, № 1; Bayer Consumer Care
Канестен® Таблетки вагинальные, 500 мг, блистер, с аппликатором, с аппликатором, № 1 Bayer Consumer Care
Нет в наличии
Форма выпуска: крем, мазь, порошок накожный, р-р для наружного применения, таблетки вагинальные, суппозитории вагинальные, гель вагинальный, спрей для наружного применения, паста накожная.
КЛОТРИМАЗОЛ (CLOTRIMAZOLUM)
CAS №: 23593-75-1 C22H17ClN2
USPDDN, HSDB, RTECS: 1-(o-хлоро-α,α-дифенилбензил)имидазол.
HSDB: (2-хлорофенил)дифенил-1-имидазолилметан; или 1-((2-хлорофенил)дифенилметил)-1H-имидазол.
NLM: бис-фенил-(2-хлорофенил)(1-имидазоил)метан.
Форма выпуска: крем, мазь, порошок накожный, р-р для наружного применения, таблетки вагинальные, суппозитории вагинальные, гель вагинальный, спрей для наружного применения, паста накожная.

клотримазол относится к группе имидазольных противогрибковых лекарственных средств. Антимикотический эффект обусловлен нарушением состава клеточной мембраны грибов, изменением ее проницаемости и последующим лизисом клетки. Обладает широким спектром действия. Эффективен в отношении дерматофитов, дрожжевых грибов. Кроме того, оказывает противомикробное действие в отношении грамположительных (стафилококки и стрептококки) и грамотрицательных бактерий (Bacteroides spp., Gardnerella vaginalis), а также в отношении Trichomonas vaginalis, Malassezia furfur, Corynebacterium minutissimum.
Лекарственные формы клотримазола не оказывают резорбтивного действия. При интравагинальном применении абсорбируется приблизительно 5–10% клотримазола. Фунгицидная концентрация во влагалище сохраняется в течение 3 дней после аппликации. Абсорбировавшееся вещество метаболизируется в печени и выводится с желчью.

грибковые заболевания кожи, микоз кожных складок, стоп, онихомикоз, отрубевидный лишай, эритразма, поверхностный кандидоз, вызванный дерматофитами, дрожжевыми (включая род Candida), плесневыми и другими грибами и возбудителями, чувствительными к клотримазолу, микоз, осложненный вторичной пиодермией, генитальные инфекции, вызванные дрожжевыми грибами рода Candida и/или Trichomonas vaginalis (кандидозный вульвовагинит, трихомониаз), генитальные суперинфекции, вызванные бактериями, чувствительными к клотримазолу, санация родовых путей перед родами.

крем, мазь, р-р, пасту или спрей наносят на пораженные участки 1–3 раза в сутки и втирают; курс лечения — 1–4 нед и более. Порошок наносят на подсушенную поверхность 2–3 раза в сутки. При микозах стоп (во избежание рецидивов) лечение продолжают в течение 3 нед после исчезновения симптомов заболевания. Перед аппликацией клотримазола стопы моют теплой мыльной водой и высушивают (особенно межпальцевые пространства).
Для лечения урогенитального кандидоза на ночь во влагалище вводят таблетку 100 мг в течение 7 дней, а вульву и кожу промежности смазывают 1% кремом клотримазола; или 1 таблетку 200 мг в течение 3 дней; или однократно таблетку 500 мг.
Гель вагинальный: при лечении генитальных инфекций около 5 г геля (1 полный аппликатор) вводят как можно глубже во влагалище вечером (перед сном) на протяжении 6 дней.
Суппозиторий вводят глубоко во влагалище. По 1 суппозиторию 1 раз в сутки перед сном в течение 6 дней. Повторный курс лечения проводят после консультации врача.
Интравагинальное лечение не следует проводить во время менструации и поэтому необходимо закончить до ее начала.

повышенная чувствительность к клотримазолу, I триместр беременности.

возможны местные реакции — преходящая гиперемия, ощущение жжения, зуд; редко — экзантема.

при вагинальном введении клотримазол снижает активность амфотерицина В и других полиеновых антибиотиков. Не рекомендуется одновременное применение с нистатином.

в связи с низкой системной абсорбцией передозировка клотримазола не представляет угрозы для жизни.