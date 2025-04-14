Киев
Клотримазол (Clotrimazole)

Клотримазол (Clotrimazole)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 263 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
65,07 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
70,83 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
71,10 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
77,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
69,30 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
77,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
58,53 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
60,96 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
70,11
Экономия при брони: -3,23 грн
66,88 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
87,01
Экономия при брони: -4,42 грн
82,59 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
73,60 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
83,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
68,53
Экономия при брони: -2,86 грн
65,67 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
77,88
Экономия при брони: -2,99 грн
74,89 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
77,90 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
79,38
Экономия при брони: -18,06 грн
61,32 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
68,94
Экономия при брони: -3,27 грн
65,67 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
73,20 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
78,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
62,10 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
69,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
77,81
Экономия при брони: -16,49 грн
61,32 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
70,05
Экономия при брони: -2,87 грн
67,18 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
85,20
Экономия при брони: -21,10 грн
64,10 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
67,50
Экономия при брони: -2,90 грн
64,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
72,59 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
62,10 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
71,10 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
68,80 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
78,40 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
70,24
Экономия при брони: -3,57 грн
66,67 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
78,62
Экономия при брони: -5,54 грн
73,08 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
66,50 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
76,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
79,69
Экономия при брони: -18,37 грн
61,32 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
71,74
Экономия при брони: -4,56 грн
67,18 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
85,20
Экономия при брони: -21,10 грн
64,10 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
83,10
Экономия при брони: -18,50 грн
64,60 грн
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