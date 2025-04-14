Клотримазол (Clotrimazole)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 263 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
70,11
Экономия при брони: -3,23 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
87,01
Экономия при брони: -4,42 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
68,53
Экономия при брони: -2,86 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
77,88
Экономия при брони: -2,99 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
79,38
Экономия при брони: -18,06 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
68,94
Экономия при брони: -3,27 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
77,81
Экономия при брони: -16,49 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
70,05
Экономия при брони: -2,87 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
85,20
Экономия при брони: -21,10 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
67,50
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
70,24
Экономия при брони: -3,57 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
78,62
Экономия при брони: -5,54 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
79,69
Экономия при брони: -18,37 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
71,74
Экономия при брони: -4,56 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
85,20
Экономия при брони: -21,10 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
83,10
Экономия при брони: -18,50 грн