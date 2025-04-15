Клотримазол (Clotrimazole)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 216 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
80,67
Экономия при брони: -20,50 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
88,10
Экономия при брони: -5,51 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
85,20
Экономия при брони: -22,80 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
67,50
Экономия при брони: -4,70 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 45 мин
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
85,20
Экономия при брони: -22,80 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
67,50
Экономия при брони: -4,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
81,40
Экономия при брони: -19,00 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
84,70
Экономия при брони: -21,90 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 45 мин
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
79,40
Экономия при брони: -19,21 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
71,47
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
80,50
Экономия при брони: -20,36 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
87,91
Экономия при брони: -5,32 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 45 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
81,40
Экономия при брони: -19,00 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
84,70
Экономия при брони: -21,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
85,20
Экономия при брони: -22,80 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
83,10
Экономия при брони: -20,30 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
81,40
Экономия при брони: -19,00 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
67,50
Экономия при брони: -4,70 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
81,40
Экономия при брони: -19,00 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
67,50
Экономия при брони: -4,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences