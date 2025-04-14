Клотримазол (Clotrimazole)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 395 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
77,80
Экономия при брони: -17,08 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
69,69
Экономия при брони: -2,58 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
81,71
Экономия при брони: -20,94 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
73,18
Экономия при брони: -4,78 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
83,10
Экономия при брони: -17,00 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
81,40
Экономия при брони: -15,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
67,50
Экономия при брони: -1,40 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
84,20
Экономия при брони: -17,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
67,50
Экономия при брони: -1,40 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
84,80
Экономия при брони: -18,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
81,52
Экономия при брони: -16,37 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
88,32
Экономия при брони: -5,59 грн