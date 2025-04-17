Клотримазол (Clotrimazole)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
81,40
Экономия при брони: -20,20 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
83,10
Экономия при брони: -20,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
85,28
Экономия при брони: -2,56 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
81,40
Экономия при брони: -20,20 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
84,70
Экономия при брони: -21,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
85,20
Экономия при брони: -24,00 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
83,10
Экономия при брони: -20,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
79,94
Экономия при брони: -20,38 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
71,97
Экономия при брони: -4,79 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
85,20
Экономия при брони: -24,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
80,29
Экономия при брони: -19,80 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
87,68
Экономия при брони: -5,09 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
81,40
Экономия при брони: -20,20 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
83,10
Экономия при брони: -20,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
78,90
Экономия при брони: -19,34 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
86,16
Экономия при брони: -3,57 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
85,20
Экономия при брони: -24,00 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
84,70
Экономия при брони: -21,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
78,17
Экономия при брони: -18,60 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
86,50
Экономия при брони: -3,91 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
79,82
Экономия при брони: -20,26 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
71,85
Экономия при брони: -4,68 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
81,40
Экономия при брони: -20,20 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
84,70
Экономия при брони: -21,90 грн