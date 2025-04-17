Киев
Клотримазол (Clotrimazole)

Клотримазол (Clotrimazole)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 91 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
81,40
Экономия при брони: -20,20 грн
61,20 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
83,10
Экономия при брони: -20,30 грн
62,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
69,00 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
75,50 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
85,28
Экономия при брони: -2,56 грн
82,72 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
67,20 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
75,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
81,40
Экономия при брони: -20,20 грн
61,20 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
84,70
Экономия при брони: -21,90 грн
62,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
85,20
Экономия при брони: -24,00 грн
61,20 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
83,10
Экономия при брони: -20,30 грн
62,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
79,94
Экономия при брони: -20,38 грн
59,56 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
71,97
Экономия при брони: -4,79 грн
67,18 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
85,20
Экономия при брони: -24,00 грн
61,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
58,09 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
65,64 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
80,29
Экономия при брони: -19,80 грн
60,49 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
87,68
Экономия при брони: -5,09 грн
82,59 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
58,05 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
60,83 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
81,40
Экономия при брони: -20,20 грн
61,20 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
83,10
Экономия при брони: -20,30 грн
62,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
78,90
Экономия при брони: -19,34 грн
59,56 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
86,16
Экономия при брони: -3,57 грн
82,59 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
85,20
Экономия при брони: -24,00 грн
61,20 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
84,70
Экономия при брони: -21,90 грн
62,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
57,97 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
82,67 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
78,17
Экономия при брони: -18,60 грн
59,57 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
86,50
Экономия при брони: -3,91 грн
82,59 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
69,00 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
75,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
79,82
Экономия при брони: -20,26 грн
59,56 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
71,85
Экономия при брони: -4,68 грн
67,17 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
68,10 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
74,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
81,40
Экономия при брони: -20,20 грн
61,20 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
84,70
Экономия при брони: -21,90 грн
62,80 грн
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