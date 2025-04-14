Клотримазол (Clotrimazole)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 239 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
80,04
Экономия при брони: -15,65 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
88,58
Экономия при брони: -5,99 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
80,10
Экономия при брони: -15,71 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
88,64
Экономия при брони: -6,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
72,08
Экономия при брони: -4,90 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
81,86
Экономия при брони: -5,18 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
85,20
Экономия при брони: -23,90 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
84,70
Экономия при брони: -22,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
73,40
Экономия при брони: -12,10 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
67,50
Экономия при брони: -5,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
70,48
Экономия при брони: -3,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
80,94
Экономия при брони: -20,84 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
71,90
Экономия при брони: -4,73 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
85,20
Экономия при брони: -23,90 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
83,10
Экономия при брони: -20,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
77,68
Экономия при брони: -13,29 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
85,96
Экономия при брони: -3,37 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
80,18
Экономия при брони: -15,79 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
87,57
Экономия при брони: -4,98 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
78,97
Экономия при брони: -11,05 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
88,44
Экономия при брони: -4,86 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
86,25
Экономия при брони: -3,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
79,22
Экономия при брони: -19,10 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
87,66
Экономия при брони: -5,07 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
69,22
Экономия при брони: -2,55 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
77,48
Экономия при брони: -8,17 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
78,81
Экономия при брони: -10,89 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
87,22
Экономия при брони: -4,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
77,26
Экономия при брони: -9,34 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
70,81
Экономия при брони: -2,41 грн