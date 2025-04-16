Клотримазол (Clotrimazole)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 172 аптеках в Кривой Рог
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Святогеоргиевская, 23
0.3 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
85,20
Экономия при брони: -24,20 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
66,50
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
71,30
Экономия при брони: -4,12 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
74,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 42-А
0.6 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
78,79
Экономия при брони: -10,69 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
87,19
Экономия при брони: -4,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
79,22
Экономия при брони: -20,18 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
87,67
Экономия при брони: -5,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
79,04
Экономия при брони: -20,13 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
87,47
Экономия при брони: -4,88 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
78,89
Экономия при брони: -19,98 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
71,02
Экономия при брони: -3,84 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
85,20
Экономия при брони: -24,20 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
67,50
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
79,36
Экономия при брони: -20,45 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
70,50
Экономия при брони: -3,32 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дудаева Джохара, 8
1.0 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
78,11
Экономия при брони: -19,19 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
86,44
Экономия при брони: -3,85 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
73,40
Экономия при брони: -12,40 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
67,50
Экономия при брони: -6,00 грн