Клотримазол (Clotrimazole)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
78,54
Экономия при брони: -19,89 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
86,92
Экономия при брони: -4,33 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
81,40
Экономия при брони: -18,00 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
84,70
Экономия при брони: -19,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
80,89
Экономия при брони: -22,24 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
88,34
Экономия при брони: -5,75 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
85,20
Экономия при брони: -21,80 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
83,10
Экономия при брони: -18,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
85,20
Экономия при брони: -21,80 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
83,10
Экономия при брони: -18,20 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
81,40
Экономия при брони: -18,00 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
83,10
Экономия при брони: -18,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
79,28
Экономия при брони: -20,63 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
87,74
Экономия при брони: -5,15 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
79,94
Экономия при брони: -21,29 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
88,46
Экономия при брони: -5,87 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
85,20
Экономия при брони: -21,80 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
83,10
Экономия при брони: -18,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
79,02
Экономия при брони: -17,70 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
69,66
Экономия при брони: -2,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
78,47
Экономия при брони: -17,15 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
70,10
Экономия при брони: -3,43 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
85,20
Экономия при брони: -21,80 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
67,50
Экономия при брони: -2,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
80,03
Экономия при брони: -20,19 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
88,56
Экономия при брони: -5,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
85,89
Экономия при брони: -3,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
85,20
Экономия при брони: -21,80 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
65,60
Экономия при брони: -0,70 грн