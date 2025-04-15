Клотримазол (Clotrimazole)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 193 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
83,14
Экономия при брони: -7,14 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
71,39
Экономия при брони: -2,39 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
82,04
Экономия при брони: -16,01 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
86,30
Экономия при брони: -3,71 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 58 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
78,57
Экономия при брони: -17,17 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
70,72
Экономия при брони: -3,55 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
81,30
Экономия при брони: -20,20 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
83,10
Экономия при брони: -20,80 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
76,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
73,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
85,20
Экономия при брони: -24,10 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
84,70
Экономия при брони: -22,40 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
69,32
Экономия при брони: -2,65 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
77,60
Экономия при брони: -2,71 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
81,30
Экономия при брони: -20,20 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
83,10
Экономия при брони: -20,80 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
78,92
Экономия при брони: -18,78 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
69,45
Экономия при брони: -3,78 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
81,76
Экономия при брони: -17,85 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
86,01
Экономия при брони: -6,57 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
78,63
Экономия при брони: -12,52 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
87,02
Экономия при брони: -4,43 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
81,00
Экономия при брони: -15,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
70,02
Экономия при брони: -5,50 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
81,82
Экономия при брони: -15,71 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №6
Organosyn Life Sciences
70,58
Экономия при брони: -8,14 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 20 г №1
Organosyn Life Sciences
80,21
Экономия при брони: -12,39 грн