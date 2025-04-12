Слабилакс-Здоровье (Slabilaks-Zdorovye)
Слабилакс-Здоровье инструкция по применению
Состав
действующее вещество: 1 мл (15 капель) содержит натрия пикосульфата 7,5 мг;
вспомогательные вещества: натрия бензоат (Е 211), сорбит (Е 420), кислота лимонная, натрия цитрат, вода очищенная.
Лекарственная форма
Капли оральные.
Основные физико-химические свойства: прозрачный раствор от бесцветного до слегка зеленовато-желтого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Контактные слабительные средства.
Код АТС A06A В08.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Натрия пикосульфат, действующее вещество препарата Слабилакс-Здоровье, является слабительным средством местного действия триарилметановой группы. Натрия пикосульфат после бактериального расщепления в толстой кишке стимулирует ее слизистую оболочку, ускоряя перистальтику, способствует кумуляции воды и электролитов в просвете толстой кишки. Результатом этого является стимуляция дефекации, уменьшение времени транзита и смягчение кала.
Фармакокинетика.
Абсорбция и распределение
После приема внутрь натрия пикосульфат достигает толстой кишки без существенной абсорбции.
Метаболизм
Активный метаболит бис (п-гидроксифенил)-пиридил-2-метан (БГПМ) образуется после бактериального расщепления в толстой кишке.
Выведение
После преобразования только небольшое количество БГПМ поглощается. После приема 10 мг натрия пикосульфата 10,4% от общей дозы выводится в виде БГПМ глюкуронида с мочой через 48 часов. Кроме того БГПМ выводится в виде глюкуронида с желчью.
Взаимосвязь между фармакокинетикой и фармакодинамикой. Начало действия препарата обычно происходит через 6–12 часов после приема препарата, в зависимости от высвобождения активного метаболита (БГПМ). Слабительный эффект препарата не коррелирует с уровнем активного метаболита в плазме крови.
Показания
Запоры или случаи, требующие облегчения дефекации.
Как и другие слабительные средства, Слабилакс-Здоровье не следует применять ежедневно или в течение длительного периода без установления причины запора.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к действующему веществу, другим триарилметанов или к любому из вспомогательных веществ препарата;
- кишечная непроходимость;
- тяжелые болевые и/или лихорадочные заболевания органов брюшной полости (например аппендицит), которые связаны с тошнотой и рвотой;
- острые воспалительные заболевания кишечника;
- острая боль в животе, сопровождающаяся тошнотой и рвотой, что может указывать на вышеупомянутые острые заболевания;
- сильное обезвоживание;
- редкая наследственная непереносимость какого-либо из вспомогательных веществ препарата, например, существует вероятность неустановленной непереносимости фруктозы (см. раздел «Особенности применения»).
Слабилакс-Здоровье следует принимать под контролем при состояниях, связанных с нарушением водного и электролитного баланса (например, при тяжелом нарушении функции почек).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Одновременное применение больших доз препарата Слабилакс-Здоровье и диуретиков или кортикостероидов может увеличить риск нарушения электролитного баланса, что может привести к повышению чувствительности к сердечным гликозидам.
Одновременное применение с антибиотиками может уменьшать слабительное действие препарата.
Особенности применения
Пациентам, страдающим хроническим запор, следует провести полную диагностику и установить причину запора.
Длительное применение препарата может привести к нарушениям жидкостного и электролитного баланса и к гипокалиемии.
Отмена препарата может привести к возобновлению симптомов. Если Слабилакс-Здоровье применять при хронических запорах в течение длительного времени, любое возобновления симптомов может иметь более выраженный характер.
Сообщалось о случаях головокружение и/или синкопе, которые по времени совпадали с применением натрия пикосульфата. Имеющаяся информация позволяет предположить, что указанные явления соответствуют синкопе при дефекации (ассоциированной с пробой Вальсальвы) или связанные с вазовагальный ответом на боль в животе.
1 мл капель содержит 0,45 г сорбита, то есть 0,6 г сорбита в каждой максимально рекомендованной суточной дозе. Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, надо проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.
Способ применения и дозы
Взрослым 10–20 капель (что соответствует 5–10 мг натрия пикосульфата);
детям в возрасте старше 4 лет (только по назначению врача): 5–10 капель (что соответствует 2,5–5 мг натрия пикосульфата).
Рекомендуется начать с низкой дозы. Доза может быть скорректирована до максимальной рекомендуемой дозы для регулярного стула. Максимальную суточную дозу, которая составляет 20 капель (для взрослых) или 10 капель (для детей в возрасте старше 4 лет), не следует превышать.
Слабилакс-Здоровье необходимо принимать на ночь. После применения препарата опорожнение кишечника происходит через 10–12 часов. Препарат можно применять как с жидкостью, так и без нее.
Слабилакс-Здоровье не следует применять ежедневно или в течение длительного периода без установления причины запора.
Дети
Препарат применять детям в возрасте старше 4 лет только по назначению врача.
Побочные реакции
Со стороны кожи и подкожной жировой клетчатки: ангионевротический отек, токсидермия, сыпь, зуд.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности.
Со стороны нервной системы: головокружение, синкопе.
Вероятность возникновения головокружения и синкопе связана с вазовагальною реакцией (такой как абдоминальный спазм или дефекация) (см. раздел «Особенности применения»).
Со стороны желудочно-кишечного тракта: диарея, колики в животе, боль в животе, дискомфорт в животе, тошнота, рвота.
Длительное и чрезмерное применение препарата может привести к потере жидкости, калия и других электролитов. Это, в свою очередь, может привести к ослаблению мышц и нарушению сердечной функции, особенно при одновременном применении с диуретиками или кортикостероидами.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 15 мл или 30 мл во флаконе в коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.