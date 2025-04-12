Натрия пикосульфат

Слабилакс-Здоровье (Slabilaks-Zdorovye)

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Слабилакс-Здоровье
Слабилакс-Здоровье
Таблетки 7,5 мг блистер в коробке №10
Корпорация Здоровье
от 38,18 грн
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Слабилакс-Здоровье
Слабилакс-Здоровье
Капли оральные 7,5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
от 77,42 грн
в 33 аптеках
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Слабилакс-Здоровье
Слабилакс-Здоровье
Капли оральные 7,5 мг/мл флакон 15 мл №1
Корпорация Здоровье
от 54,00 грн
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Инструкция указана для Слабилакс-Здоровье таблетки 7,5 мг блистер в коробке №10

Слабилакс-Здоровье инструкция по применению

Инструкция указана для Слабилакс-Здоровье таблетки 7,5 мг блистер в коробке №10

Состав

действующее вещество: 1 мл (15 капель) содержит натрия пикосульфата 7,5 мг;

вспомогательные вещества: натрия бензоат (Е 211), сорбит (Е 420), кислота лимонная, натрия цитрат, вода очищенная.

Лекарственная форма

Капли оральные.

Основные физико-химические свойства: прозрачный раствор от бесцветного до слегка зеленовато-желтого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Контактные слабительные средства.

Код АТС A06A В08.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Натрия пикосульфат, действующее вещество препарата Слабилакс-Здоровье, является слабительным средством местного действия триарилметановой группы. Натрия пикосульфат после бактериального расщепления в толстой кишке стимулирует ее слизистую оболочку, ускоряя перистальтику, способствует кумуляции воды и электролитов в просвете толстой кишки. Результатом этого является стимуляция дефекации, уменьшение времени транзита и смягчение кала.

Фармакокинетика.

Абсорбция и распределение

После приема внутрь натрия пикосульфат достигает толстой кишки без существенной абсорбции.

Метаболизм

Активный метаболит бис (п-гидроксифенил)-пиридил-2-метан (БГПМ) образуется после бактериального расщепления в толстой кишке.

Выведение

После преобразования только небольшое количество БГПМ поглощается. После приема 10 мг натрия пикосульфата 10,4% от общей дозы выводится в виде БГПМ глюкуронида с мочой через 48 часов. Кроме того БГПМ выводится в виде глюкуронида с желчью.

Взаимосвязь между фармакокинетикой и фармакодинамикой. Начало действия препарата обычно происходит через 6–12 часов после приема препарата, в зависимости от высвобождения активного метаболита (БГПМ). Слабительный эффект препарата не коррелирует с уровнем активного метаболита в плазме крови.

Показания

Запоры или случаи, требующие облегчения дефекации.

Как и другие слабительные средства, Слабилакс-Здоровье не следует применять ежедневно или в течение длительного периода без установления причины запора.

Противопоказания

  • Повышенная чувствительность к действующему веществу, другим триарилметанов или к любому из вспомогательных веществ препарата;
  • кишечная непроходимость;
  • тяжелые болевые и/или лихорадочные заболевания органов брюшной полости (например аппендицит), которые связаны с тошнотой и рвотой;
  • острые воспалительные заболевания кишечника;
  • острая боль в животе, сопровождающаяся тошнотой и рвотой, что может указывать на вышеупомянутые острые заболевания;
  • сильное обезвоживание;
  • редкая наследственная непереносимость какого-либо из вспомогательных веществ препарата, например, существует вероятность неустановленной непереносимости фруктозы (см. раздел «Особенности применения»).

Слабилакс-Здоровье следует принимать под контролем при состояниях, связанных с нарушением водного и электролитного баланса (например, при тяжелом нарушении функции почек).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Одновременное применение больших доз препарата Слабилакс-Здоровье и диуретиков или кортикостероидов может увеличить риск нарушения электролитного баланса, что может привести к повышению чувствительности к сердечным гликозидам.

Одновременное применение с антибиотиками может уменьшать слабительное действие препарата.

Особенности применения

Пациентам, страдающим хроническим запор, следует провести полную диагностику и установить причину запора.

Длительное применение препарата может привести к нарушениям жидкостного и электролитного баланса и к гипокалиемии.

Отмена препарата может привести к возобновлению симптомов. Если Слабилакс-Здоровье применять при хронических запорах в течение длительного времени, любое возобновления симптомов может иметь более выраженный характер.

Сообщалось о случаях головокружение и/или синкопе, которые по времени совпадали с применением натрия пикосульфата. Имеющаяся информация позволяет предположить, что указанные явления соответствуют синкопе при дефекации (ассоциированной с пробой Вальсальвы) или связанные с вазовагальный ответом на боль в животе.

1 мл капель содержит 0,45 г сорбита, то есть 0,6 г сорбита в каждой максимально рекомендованной суточной дозе. Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, надо проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.

Способ применения и дозы

Взрослым 10–20 капель (что соответствует 5–10 мг натрия пикосульфата);

детям в возрасте старше 4 лет (только по назначению врача): 5–10 капель (что соответствует 2,5–5 мг натрия пикосульфата).

Рекомендуется начать с низкой дозы. Доза может быть скорректирована до максимальной рекомендуемой дозы для регулярного стула. Максимальную суточную дозу, которая составляет 20 капель (для взрослых) или 10 капель (для детей в возрасте старше 4 лет), не следует превышать.

Слабилакс-Здоровье необходимо принимать на ночь. После применения препарата опорожнение кишечника происходит через 10–12 часов. Препарат можно применять как с жидкостью, так и без нее.

Слабилакс-Здоровье не следует применять ежедневно или в течение длительного периода без установления причины запора.

Дети

Препарат применять детям в возрасте старше 4 лет только по назначению врача.

Побочные реакции

Со стороны кожи и подкожной жировой клетчатки: ангионевротический отек, токсидермия, сыпь, зуд.

Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности.

Со стороны нервной системы: головокружение, синкопе.

Вероятность возникновения головокружения и синкопе связана с вазовагальною реакцией (такой как абдоминальный спазм или дефекация) (см. раздел «Особенности применения»).

Со стороны желудочно-кишечного тракта: диарея, колики в животе, боль в животе, дискомфорт в животе, тошнота, рвота.

Длительное и чрезмерное применение препарата может привести к потере жидкости, калия и других электролитов. Это, в свою очередь, может привести к ослаблению мышц и нарушению сердечной функции, особенно при одновременном применении с диуретиками или кортикостероидами.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 15 мл или 30 мл во флаконе в коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.

Характеристики
Производитель
Корпорация Здоровье
Форма выпуска
Таблетки
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
7,5 мг
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/12465/01/01 от 14.07.2017
Международное название