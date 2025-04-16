Слабилакс-Здоровье (Slabilaks-Zdorovye)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -8,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
96,67
Экономия при брони: -5,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
48,09
Экономия при брони: -2,56 грн
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
103,16
Экономия при брони: -5,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
48,64
Экономия при брони: -2,40 грн
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
102,56
Экономия при брони: -5,06 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
95,81
Экономия при брони: -4,27 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
50,47
Экономия при брони: -2,64 грн
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
95,81
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
102,90
Экономия при брони: -5,25 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
48,07
Экономия при брони: -1,83 грн
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
101,50
Экономия при брони: -3,87 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
48,65
Экономия при брони: -0,65 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
3.5 км
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
96,84
Экономия при брони: -6,03 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 3-Г
4.6 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -8,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
7.5 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
47,63
Экономия при брони: -1,39 грн
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
67,51
Экономия при брони: -1,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
7.5 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
48,90
Экономия при брони: -2,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
7.6 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
47,92
Экономия при брони: -1,68 грн
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
78,71
Экономия при брони: -2,76 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Южный, 32
7.9 км
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
92,47
Экономия при брони: -5,24 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Южный, 26
8.1 км
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
89,95
Экономия при брони: -2,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
8.3 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
48,27
Экономия при брони: -2,03 грн
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
101,99
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
8.3 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
53,22
Экономия при брони: -3,38 грн
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
101,24
Экономия при брони: -6,43 грн