Слабилакс-Здоровье (Slabilaks-Zdorovye)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках в Запорожье
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,83
Экономия при брони: -3,83 грн
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
91,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -5,30 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,00
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
52,30
Экономия при брони: -5,80 грн
Аптеки 24 часа
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -5,30 грн
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
97,70
Экономия при брони: -8,30 грн
Народная аптека
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
91,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
95,41
Экономия при брони: -8,41 грн
Подорожник
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
7.9 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
48,60
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,83
Экономия при брони: -3,83 грн
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
91,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека24
Открыто
Закроется через 5 мин
Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
8.4 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
8.4 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
50,90
Экономия при брони: -4,40 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 5 мин
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
95,41
Экономия при брони: -8,41 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -5,30 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
49,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
91,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
8.8 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
52,30
Экономия при брони: -5,80 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Счастливая, 7
8.9 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -5,30 грн