Слабилакс-Здоровье (Slabilaks-Zdorovye)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -3,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
48,60
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
50,70
Экономия при брони: -2,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
3.8 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,00
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Малой Любови, 2-А
4.5 км
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
4.5 км
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.6 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,00
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
4.8 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
50,90
Экономия при брони: -2,80 грн
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,00
Экономия при брони: -2,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -3,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Холодногорская, 2
5.1 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -3,70 грн
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 49/8
6.0 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,00
Экономия при брони: -2,90 грн
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
96,10
Экономия при брони: -9,70 грн