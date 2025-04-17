Слабилакс-Здоровье (Slabilaks-Zdorovye)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках в Винница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -5,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -5,70 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -5,70 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -5,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,00
Экономия при брони: -4,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -5,70 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -5,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -5,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 36
1.7 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,00
Экономия при брони: -4,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -5,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 9
2.8 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -5,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 23
3.1 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Пирогова, 40/42
3.1 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
50,90
Экономия при брони: -4,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пер. 1-й Украинский, 5
3.4 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -5,70 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Матроса Кошки, 9-А
3.5 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
91,80
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Пирогова, 49
3.6 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье