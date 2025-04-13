Слабилакс-Здоровье (Slabilaks-Zdorovye)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 102 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -5,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,00
Экономия при брони: -4,70 грн
Подорожник
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -5,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
2.0 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,00
Экономия при брони: -4,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
47,45
Экономия при брони: -3,07 грн
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
104,45
Экономия при брони: -6,76 грн
Подорожник
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
2.4 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
48,40
Экономия при брони: -2,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
2.5 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
46,50
Экономия при брони: -0,20 грн
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
50,90
Экономия при брони: -4,60 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
47,27
Экономия при брони: -2,89 грн
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
89,17
Экономия при брони: -5,45 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -5,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
46,94
Экономия при брони: -2,56 грн
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
85,52
Экономия при брони: -4,67 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
3.6 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,00
Экономия при брони: -4,90 грн
Фармация
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
3.6 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
48,60
Экономия при брони: -10,42 грн
Ощад аптека
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 4
3.9 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
50,90
Экономия при брони: -4,80 грн
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, просп. Берестейский, 26-А
3.9 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -5,50 грн