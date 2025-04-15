Киев
Слабилакс-Здоровье (Slabilaks-Zdorovye)

Слабилакс-Здоровье (Slabilaks-Zdorovye)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 59 аптеках в Львов
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,09
Экономия при брони: -2,96 грн
48,13 грн
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
89,50
Экономия при брони: -5,18 грн
84,32 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
48,30 грн
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
94,16 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
84,50
Экономия при брони: -1,40 грн
83,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
54,30
Экономия при брони: -10,60 грн
43,70 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
48,70
Экономия при брони: -3,88 грн
44,82 грн
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
91,98
Экономия при брони: -5,25 грн
86,73 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
45,00
Экономия при брони: -1,30 грн
43,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
45,00
Экономия при брони: -1,30 грн
43,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -8,10 грн
43,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
48,45
Экономия при брони: -3,62 грн
44,83 грн
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
89,71
Экономия при брони: -4,54 грн
85,17 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
50,70
Экономия при брони: -7,00 грн
43,70 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
87,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
43,70 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,00
Экономия при брони: -7,30 грн
43,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
48,60
Экономия при брони: -4,90 грн
43,70 грн
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,00
Экономия при брони: -7,30 грн
43,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
45,00
Экономия при брони: -1,30 грн
43,70 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
43,70 грн
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
95,50
Экономия при брони: -12,40 грн
83,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
50,58
Экономия при брони: -3,10 грн
47,48 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Васильковского, 1
1.4 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
45,00
Экономия при брони: -1,30 грн
43,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 84
1.5 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
43,70 грн
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