Слабилакс-Здоровье (Slabilaks-Zdorovye)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 59 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,09
Экономия при брони: -2,96 грн
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
89,50
Экономия при брони: -5,18 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
84,50
Экономия при брони: -1,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
54,30
Экономия при брони: -10,60 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
48,70
Экономия при брони: -3,88 грн
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
91,98
Экономия при брони: -5,25 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
45,00
Экономия при брони: -1,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
45,00
Экономия при брони: -1,30 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -8,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
48,45
Экономия при брони: -3,62 грн
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
89,71
Экономия при брони: -4,54 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
50,70
Экономия при брони: -7,00 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,00
Экономия при брони: -7,30 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
48,60
Экономия при брони: -4,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,00
Экономия при брони: -7,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
45,00
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
95,50
Экономия при брони: -12,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
50,58
Экономия при брони: -3,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Васильковского, 1
1.4 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
45,00
Экономия при брони: -1,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 84
1.5 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье