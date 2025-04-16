Слабилакс-Здоровье (Slabilaks-Zdorovye)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках в Николаев
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
50,90
Экономия при брони: -5,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
50,08
Экономия при брони: -2,63 грн
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
103,06
Экономия при брони: -5,42 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,00
Экономия при брони: -5,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -6,60 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 15 мл №1
Корпорация Здоровье
48,69
Экономия при брони: -12,59 грн
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -6,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
100,68
Экономия при брони: -3,04 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Южная, 37
4.2 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,00
Экономия при брони: -5,80 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Южная, 39-Б
4.5 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -6,60 грн
Подорожник
Николаев, просп. Богоявленский, 42-Б/1
4.5 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -6,60 грн
Ощад аптека
Николаев, просп. Богоявленский, 42-А/1
4.6 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,00
Экономия при брони: -5,80 грн
Аптека бам
Николаев, просп. Мира, 1/10
4.8 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -6,60 грн
Подорожник
Николаев, ул. Николаевская, 15/5
4.9 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Строителей, 10/2
4.9 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -6,60 грн
Подорожник
Николаев, просп. Мира, 56-А
5.7 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
6.7 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -6,60 грн
Подорожник
Николаев, просп. Героев Украины, 105/1
8.9 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье