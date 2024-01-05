НАТРИЯ ПИКОСУЛЬФАТ (NATRII PICOSULFAS) Действующее вещество
относится к контактным слабительным средствам, раздражающим рецепторы слизистой оболочки кишечника. Активируется в толстой кишке под воздействием бактериальных сульфатаз; высвобождающееся при этом вещество стимулирует чувствительные нервные окончания слизистой оболочки кишечника, усиливая его моторику. Применение натрия пикосульфата не сопровождается тенезмами и спазмами кишечника. У детей грудного возраста эффективность натрия пикосульфата может быть недостаточной ввиду незначительного количества бактериальной флоры, продуцирующей сульфатазы.
Слабо всасывается в пищеварительном тракте и практически не оказывает системного действия. Эффект развивается через 10–12 ч после приема, поэтому назначать его следует перед сном. Привыкания при длительном применении не наблюдается.
атония кишечника, запор (за исключением спастического), обусловленный изменением характера и режима питания, длительной иммобилизацией, лихорадкой, тяжелым общим состоянием, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и нарушениями обмена веществ; применяют в до- и послеоперационный период, в акушерской и гинекологической практике, для облегчения дефекации при геморрое, трещинах заднего прохода, неоперабельных грыжах, инфаркте миокарда, тяжелой АГ, для очищения кишечника перед инструментальными исследованиями.
внутрь, взрослым и детям в возрасте старше 10 лет — по 5–10 мг; детям в возрасте 4–10 лет — по 2,5–5 мг, детям в возрасте до 4 лет дозу устанавливают из расчета 250 мкг/кг массы тела.
кишечная непроходимость, боль в области живота неустановленного происхождения.
при длительном приеме в высоких дозах возможно развитие дегидратации и нарушений электролитного баланса.
сердечные гликозиды, диуретики или ГКС могут увеличивать выраженность гипокалиемии, вызванной приемом натрия пикосульфата в высоких дозах; одновременное лечение антибиотиками может снизить слабительный эффект.