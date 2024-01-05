НАТРИЯ ПИКОСУЛЬФАТ (NATRII PICOSULFAS)

относится к контактным слабительным средствам, раздражающим рецепторы слизистой оболочки кишечника. Активируется в толстой кишке под воздействием бактериальных сульфатаз; высвобождающееся при этом вещество стимулирует чувствительные нервные окончания слизистой оболочки кишечника, усиливая его моторику. Применение натрия пикосульфата не сопровождается тенезмами и спазмами кишечника. У детей грудного возраста эффективность натрия пикосульфата может быть недостаточной ввиду незначительного количества бактериальной флоры, продуцирующей сульфатазы.

Слабо всасывается в пищеварительном тракте и практически не оказывает системного действия. Эффект развивается через 10–12 ч после приема, поэтому назначать его следует перед сном. Привыкания при длительном применении не наблюдается.