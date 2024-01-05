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Активные вещества — “Н”НАТРИЯ ПИКОСУЛЬФАТ (NATRII PICOSULFAS)

НАТРИЯ ПИКОСУЛЬФАТ (NATRII PICOSULFAS) Действующее вещество

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Найдено: 15 препаратов
Пиколакс® таблетки, 7,5 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 10; Фармак
Пиколакс® Таблетки, 7,5 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 10 Фармак
В 1209 аптеках
от 45,70 грн
Цены в аптеках
Пиколакс® капли оральные, 0,75 %, флакон, 30 мл, № 1; Фармак
Пиколакс® Капли оральные, 0,75 %, флакон, 30 мл, № 1 Фармак
В 1169 аптеках
от 90,80 грн
Цены в аптеках
Гутталакс® Пикосульфат капли, флакон, 15 мл, № 1; Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат Капли, флакон, 15 мл, № 1 Опелла Хелскеа Украина
В 1091 аптеке
от 70,51 грн
Цены в аптеках
Гутталакс® Пикосульфат капли, флакон, 30 мл, № 1; Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат Капли, флакон, 30 мл, № 1 Опелла Хелскеа Украина
В 1037 аптеках
от 130,34 грн
Цены в аптеках
Пикосен® капсулы, блистер, № 10; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Пикосен® Капсулы, блистер, № 10 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 892 аптеках
от 37,91 грн
Цены в аптеках
Энтеролакс таблетки, 7,5 мг, № 10; Стома
Энтеролакс Таблетки, 7,5 мг, № 10 Стома
В 532 аптеках
от 37,50 грн
Цены в аптеках
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные, флакон-капельница, 20 мл, № 1; Krewel Meuselbach GmbН
Регулакс® Пикосульфат капли Капли оральные, флакон-капельница, 20 мл, № 1 Krewel Meuselbach GmbН
В 115 аптеках
от 86,93 грн
Цены в аптеках
Слабилакс-Здоровье таблетки, 7,5 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 10; Здоровье
Слабилакс-Здоровье Таблетки, 7,5 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 10 Здоровье
В 88 аптеках
от 30,78 грн
Цены в аптеках
Энтеролакс таблетки, 7,5 мг, тм tabula vita, тм tabula vita, № 10; Стома
Энтеролакс Таблетки, 7,5 мг, тм tabula vita, тм tabula vita, № 10 Стома
В 68 аптеках
от 45,00 грн
Цены в аптеках
Слабилакс-Здоровье капли оральные, 7,5 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1; Здоровье
Слабилакс-Здоровье Капли оральные, 7,5 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 Здоровье
В 21 аптеке
от 58,24 грн
Цены в аптеках
Слабилакс-Здоровье капли оральные, 7,5 мг/мл, флакон, 15 мл, № 1; Здоровье
Слабилакс-Здоровье Капли оральные, 7,5 мг/мл, флакон, 15 мл, № 1 Здоровье
В 8 аптеках
от 36,96 грн
Цены в аптеках
Пиколакс® капли оральные, 0,75 %, флакон, 15 мл, № 1; Фармак
Пиколакс® Капли оральные, 0,75 %, флакон, 15 мл, № 1 Фармак
Нет в наличии
Пиколакс® таблетки, 7,5 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30; Фармак
Пиколакс® Таблетки, 7,5 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30 Фармак
Нет в наличии
Пиколакс® таблетки, 5 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 10; Фармак
Пиколакс® Таблетки, 5 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 10 Фармак
Нет в наличии
Пиконорм капли оральные, 7,5 мг/мл, флакон с капельницей, 10 мл, № 1; Дарница
Пиконорм Капли оральные, 7,5 мг/мл, флакон с капельницей, 10 мл, № 1 Дарница
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, капли для перорального применения.
НАТРИЯ ПИКОСУЛЬФАТ (NATRII PICOSULFAS)
CAS №: 10040-45-6 C18H13NO8S2·2Na
USPDDN: 4,4'-(2-пиридилметилен)дифенол бис(гидрогенсульфат) динатриевая соль.
Форма выпуска: таблетки, капли для перорального применения.

относится к контактным слабительным средствам, раздражающим рецепторы слизистой оболочки кишечника. Активируется в толстой кишке под воздействием бактериальных сульфатаз; высвобождающееся при этом вещество стимулирует чувствительные нервные окончания слизистой оболочки кишечника, усиливая его моторику. Применение натрия пикосульфата не сопровождается тенезмами и спазмами кишечника. У детей грудного возраста эффективность натрия пикосульфата может быть недостаточной ввиду незначительного количества бактериальной флоры, продуцирующей сульфатазы.
Слабо всасывается в пищеварительном тракте и практически не оказывает системного действия. Эффект развивается через 10–12 ч после приема, поэтому назначать его следует перед сном. Привыкания при длительном применении не наблюдается.

атония кишечника, запор (за исключением спастического), обусловленный изменением характера и режима питания, длительной иммобилизацией, лихорадкой, тяжелым общим состоянием, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и нарушениями обмена веществ; применяют в до- и послеоперационный период, в акушерской и гинекологической практике, для облегчения дефекации при геморрое, трещинах заднего прохода, неоперабельных грыжах, инфаркте миокарда, тяжелой АГ, для очищения кишечника перед инструментальными исследованиями.

внутрь, взрослым и детям в возрасте старше 10 лет — по 5–10 мг; детям в возрасте 4–10 лет — по 2,5–5 мг, детям в возрасте до 4 лет дозу устанавливают из расчета 250 мкг/кг массы тела.

кишечная непроходимость, боль в области живота неустановленного происхождения.

при длительном приеме в высоких дозах возможно развитие дегидратации и нарушений электролитного баланса.

сердечные гликозиды, диуретики или ГКС могут увеличивать выраженность гипокалиемии, вызванной приемом натрия пикосульфата в высоких дозах; одновременное лечение антибиотиками может снизить слабительный эффект.