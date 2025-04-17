Слабилакс-Здоровье (Slabilaks-Zdorovye)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках в Чернигов
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
54,30
Экономия при брони: -8,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -6,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -6,40 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
50,90
Экономия при брони: -5,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -6,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -6,40 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -6,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
50,90
Экономия при брони: -5,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -6,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
3.0 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -6,40 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Мира, 201
3.0 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
54,30
Экономия при брони: -8,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -6,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Космонавтов, 9
3.2 км
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, ул. Независимости, 42
4.7 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -6,40 грн
Свит здоровья
Чернигов, просп. Мира, 44
0.3 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Свит здоровья зжс
Чернигов, ул. Казацкая, 48
2.5 км
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека
Чернигов, ул. Волковича, 25
3.4 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Свит здоровья зжс
Чернигов, ул. Шевченко, 114
3.6 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье