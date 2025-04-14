Слабилакс-Здоровье (Slabilaks-Zdorovye)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках в Днепр
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
50,97
Экономия при брони: -2,97 грн
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
89,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 7
4.4 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -8,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -8,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 82
4.6 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
45,10
Экономия при брони: -1,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Старомостовая, 1
4.7 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
4.7 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 127/2
4.8 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
45,00
Экономия при брони: -1,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 8
5.0 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Л
5.6 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
5.8 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
6.5 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 12
6.5 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
7.4 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
48,65
Экономия при брони: -2,81 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Науки, 31
7.4 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
50,90
Экономия при брони: -7,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Терещенковская, 27-А
8.2 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 1-Н
8.7 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
45,00
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Лисиченко Марии, 21
8.8 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -8,20 грн