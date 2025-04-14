Слабилакс-Здоровье (Slabilaks-Zdorovye)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках в Одесса
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
48,60
Экономия при брони: -2,30 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,00
Экономия при брони: -4,70 грн
Подорожник
Одесса, ул. Европейская, 72
4.0 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
46,40
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека24
Одесса, ул. Итальянская, 83
4.4 км
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
4.5 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 71
4.7 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
48,60
Экономия при брони: -2,30 грн
Подорожник
Одесса, ул. Канатная, 77
4.8 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
46,40
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека бам
Одесса, дорога Фонтанская, 2
5.3 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
85,00
Экономия при брони: -3,30 грн
Подорожник
Одесса, просп. Леси Украинки, 16
5.4 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -5,50 грн
Подорожник
Одесса, просп. Леси Украинки, 23
5.6 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
5.9 км
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, дорога Люстдорфская, 31
6.5 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
48,60
Экономия при брони: -2,30 грн
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
85,00
Экономия при брони: -3,30 грн
Подорожник
Одесса, ул. Королева Академика, 80
10.4 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
51,00
Экономия при брони: -4,70 грн
Подорожник
Одесса, ул. Королева Академика, 49
10.6 км
Слабилакс-Здоровье таблетки 7.5 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Слабилакс-Здоровье капли оральные 7.5 мг/мл флакон 15 мл №1
Корпорация Здоровье