Фармакодинамика.

Диеногест — производное нортестостерона без андрогенной и с определенной антиандрогенной активностью, которая составляет примерно одну треть активности ципротерона ацетата. Диеногест связывается с рецепторами прогестерона в матке только с 10% относительной аффинностью. Несмотря на низкую аффинность к рецепторам прогестерона, диеногест обладает сильным прогестагенным эффектом in vivo. Диеногест не проявляет значительную андрогенную, минералокортикоидную или глюкокортикоидную активность in vivo.

Диеногест влияет на эндометриоз, уменьшая эндогенную продукцию эстрадиола и таким образом подавляя трофические эффекты эстрадиола на эутопический и эктопический эндометрий. При непрерывном применении диеногест приводит к созданию гипоэстрогенной, гипергестагенной эндокринного среды, что вызывает начальную децидуализацию ткани эндометрия с последующей атрофией эндометриоидных очагов.

Данные относительно эффективности

Преимущество препарата Визан по сравнению с плацебо было продемонстрирована в ходе трехмесячного исследования при участии 198 пациенток с эндометриозом. Боль в области таза, связанную с эндометриозом, измеряли с помощью визуальной аналоговой шкалы (0–100 мм). Через 3 месяца терапии препаратом Визан была определена статистически значимая разница по сравнению с плацебо (D = 12,3 мм; 95% ДИ: 6,4 — 18,1; p <0,0001) и клинически значимое уменьшение боли по сравнению с исходным уровнем (среднее уменьшение = 27,4 мм ± 22,9).

Через 3 месяца лечения уменьшение боли в области малого таза, связаной с эндометриозом, на 50% или больше было достигнуто у 37,3% пациенток, получавших Визан (плацебо: 19,8%) без соответствующего увеличения дозы сопутствующего обезболивающего средства; уменьшение боли в области малого таза, связанной с эндометриозом, на 75% или более (также без соответствующего увеличения дозы сопутствующего обезболивающего) было достигнуто в 18,6% пациенток, получавших Визан (плацебо 7,3%).

Открытое продолжение этого плацебо-контролируемого исследования показало непрерывное уменьшение связанного с эндометриозом боли в области таза при лечении длительностью до 15 месяцев.

Результаты плацебо-контролируемых исследований подтверждались результатами, полученными в ходе шестимесячного активно-контролируемого исследования по сравнению с агонистом гонадотропин-рилизинг гормона с участием 252 пациенток с эндометриозом.

Три исследования при участии 252 пациенток, получавших диеногест по 2 мг в сутки, продемонстрировали существенное снижение эндометриоидных поражений через 6 месяцев лечения.

В ходе небольшого исследования (n = 8 на группу дозирования) применения диеногеста в дозе 1 мг в сутки было выявлено отсутствие овуляции через 1 месяц терапии. Визан не исследовали в отношении контрацептивной эффективности в больших исследованиях.

Данные относительно безопасности

Уровень эндогенного эстрогена только умеренно подавляется во время лечения Визан.

В настоящее время результаты долгосрочных исследований минеральной плотности костей (МПК) и риска переломов у пациенток, принимающих препарат Визан, пока недоступны. МПК оценивали у 21 взрослой пациентки до и после 6 месяцев лечения Визан. Снижение среднего показателя МПК выявлено не было. У 29 пациенток, получавших лейпрорелина ацетат, среднее снижение 4,04% ± 4,84 было отмечено за тот же период (D между группами = 4,29%, 95% ДИ: 1,93–6,66, р <0 , 0003).

Не наблюдалось значительного влияния на стандартные лабораторные показатели, в том числе на результаты анализа крови, биохимического анализа крови, уровень печеночных ферментов, уровень липидов и HbA1с, во время лечения Визан течение 15 месяцев (N = 168).

Данные относительно безопасности для подростков

Безопасность препарата Визан относительно МПК была исследована в ходе неконтролируемого исследования в течение 12 месяцев с участием 111 пациенток подросткового возраста (от 12 до <18 лет) с клинически подозреваемым или подтвержденным эндометриозом. Среднее относительное изменение МПК поясничного отдела позвоночника (L2 — L4) от исходных показателей у 103 пациенток до окончания лечения составляло -1,2%. Повторное измерение через 6 месяцев после окончания лечения в субгруппы с пониженными значениями МПК показало повышение МПК до — 0,6%.

Данные доклинических исследований по безопасности

Данные доклинических исследований не указывают на существование особого риска для человека на основании стандартных исследований токсичности при многократном приеме, генотоксичности, канцерогенного действия и токсического влияния на репродуктивную функцию. Однако следует учитывать, что половые стероиды могут способствовать росту определенных гормонозависимых тканей и опухолей.

Фармакокинетика.

Всасывания

После приема диеногест быстро и полностью всасывается. Максимальная концентрация в сыворотке крови достигается в течение 1,5 ч после однократного приема и составляет 47 нг/мл. Биодоступность диеногеста составляет примерно 91%. Фармакокинетика диеногеста зависит от дозы в диапазоне доз 1–8 мг.

Распределение

Диеногест связывается с альбумином и не связывается с глобулином, связывающим половые гормоны (ГСПГ), или глобулином, связывающим ГКС (ГОК). Лишь 10% общей концентрации диеногеста в сыворотке крови находятся в виде свободного стероида, а 90% — неспецифически связаны с альбумином. Очевидный объем распределения диеногеста составляет 40 л.

Метаболизм

Диеногест полностью метаболизируется известными путями метаболизма стероидов, с образованием преимущественно эндокринологически неактивных метаболитов. На основании исследований in vitro и in vivo CYP3A4 — главный фермент, вовлеченный в метаболизм диеногеста. Эти метаболиты очень быстро выводятся из плазмы таким образом, что доминирующим метаболитом в плазме крови является диеногест в неизмененном виде.

Скорость клиренса из сыворотки крови составляет 64 мл/мин.

Выведение

Уровень диеногеста в сыворотке крови снижается двухфазно с периодом полувыведения, который составляет 9–10 часов. Диеногест выводится в виде метаболитов с мочой и калом в соотношении примерно 3:1 после приема в дозе 0,1 мг/кг. Период полувыведения метаболитов с мочой составляет примерно 14 часов. После приема 86% дозы выводится из организма в пределах 6 дней, большая часть этого количества выводится в первые 24 часа, главным образом с мочой.

Состояние равновесия

Фармакокинетика диеногеста не зависит от уровня ГСПГ. При ежедневном приеме концентрация вещества в сыворотке крови возрастает в 1,24 раза, достигая равновесного состояния через 4 дня применения. Фармакокинетика диеногеста после повторного применения препарата Визан может быть предсказана на основании данных о фармакокинетике одной дозы.

Фармакокинетика в особых группах пациентов

У пациентов с нарушением функции почек фармакокинетику препарата Визан не изучали.

У пациентов с нарушением функции печени фармакокинетику препарата Визан не изучали.