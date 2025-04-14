Одесса (адрес не указан)
Доступно в 250 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1002,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1007,00 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1039,80 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1176,66
Экономия при брони: -94,22 грн
1082,44 грн
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1038,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1166,94
Экономия при брони: -84,50 грн
1082,44 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1167,96
Экономия при брони: -79,68 грн
1088,28 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1031,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1146,64
Экономия при брони: -134,55 грн
1012,09 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1027,70 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1038,80 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1031,50 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1092,50 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1131,40 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1000,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
567,51
Экономия при брони: -61,43 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1047,60
Экономия при брони: -19,90 грн
1027,70 грн