Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 187 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 17 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1102,00
Экономия при брони: -143,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1084,00
Экономия при брони: -80,00 грн
1004,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1064,26 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1174,96
Экономия при брони: -92,52 грн
1082,44 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1139,79
Экономия при брони: -124,77 грн
1015,02 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1187,40 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1084,00
Экономия при брони: -80,00 грн
1004,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1084,00
Экономия при брони: -108,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1089,50
Экономия при брони: -65,90 грн
1023,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
562,82
Экономия при брони: -28,11 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1188,98
Экономия при брони: -142,28 грн
1046,70 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1183,45
Экономия при брони: -116,94 грн
1066,51 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1184,68
Экономия при брони: -140,88 грн
1043,80 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1187,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1138,53
Экономия при брони: -94,73 грн
1043,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1258,99
Экономия при брони: -81,70 грн
1177,29 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1210,62
Экономия при брони: -55,34 грн
1155,28 грн