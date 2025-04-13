Харьков (адрес не указан)
Доступно в 205 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1047,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1058,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1204,28
Экономия при брони: -112,48 грн
1091,80 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1055,95 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1050,57 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1053,56 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1187,40 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 11 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1019,78 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1072,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1214,63
Экономия при брони: -154,78 грн
1059,85 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1063,06 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1070,74 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1182,31
Экономия при брони: -136,25 грн
1046,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1052,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1057,01 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 11 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1017,94 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1187,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасовская, 3
1.6 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1093,43 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma